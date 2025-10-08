15 सीट नहीं मिली तो HAM चुनाव ही नहीं लड़ेगी; BJP, JDU को जीतनराम मांझी की सीधी धमकी

जीतनराम मांझी ने भाजपा और जेडीयू को धमकी देते हुए कहा है कि अगर 15 सीट नहीं मिल तो उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव ही नहीं लड़ेगी। मांझी 15 सीट को करो या मरो बता चुके हैं और यह भी कहा था कि 15 नहीं मिला तो 100 सीट लड़ जाएंगे।

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का नामांकन शुरू होने से दो दिन पहले हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के नेता और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा है कि अगर उनको 15 सीटें नहीं मिलती हैं तो उनकी पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ेगी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के दोनों प्रमुख दल जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को मांझी ने अब सीधी धमकी दे दी है। जीतनराम मांझी लगातार 15 सीट मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी पार्टी को प्रांतीय दल की मान्यता दिलाना उनके लिए करो या मरो का सवाल बन गया है। मांझी ने पहले ही 15 सीट को करो या मरो बता रखा है और कहा था कि 15 सीटें नहीं मिलती है तो उनकी पार्टी 100 सीटों पर लड़ जाएगी।