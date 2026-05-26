Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जीतनराम मांझी ने ठोका एक एमएलसी सीट पर दावा, 10 में 9 सीट जीत सकता है एनडीए

Jayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share

Bihar Legislative Council Election: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने NDA से विधान परिषद की एक सीट की मांग की है। उनका दावा है कि इससे गठबंधन मजबूत होगा। सीट के लिए वे दिल्ली जाकर BJP नेतृत्व से बात करेंगे।

जीतनराम मांझी ने ठोका एक एमएलसी सीट पर दावा, 10 में 9 सीट जीत सकता है एनडीए

Bihar Legislative Council Election: बिहार में विधान परिषद (MLC) की खाली हो रही सीटों पर चुनाव की आधिकारिक घोषणा के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (HAM) के संरक्षक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एनडीए गठबंधन के भीतर अपनी पार्टी के लिए विधान परिषद की एक सीट पर पूरी मजबूती से दावा ठोक दिया है। मांझी ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी मांग पर अडिग हैं और इस अहम मुद्दे को सुलझाने के लिए वह जल्द ही दिल्ली जाकर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से सीधी बातचीत करेंगे।

'सीट मिलेगी तो NDA गठबंधन और मजबूत होगा'

पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि उनकी यह मांग कोई नई नहीं है, बल्कि बहुत पहले से है। उन्होंने कहा कि, "अगर हमको एमएलसी का एक पद दिया जाता है, तो इससे एनडीए गठबंधन और अधिक मजबूत होगा।" उन्होंने मजबूत तर्क देते हुए कहा कि विधान परिषद की सीट मिलने से उनकी पार्टी का जनाधार बढ़ेगा और उनके कार्यकर्ता गठबंधन के प्रति और अधिक आकर्षित होंगे। मांझी ने जोर देकर कहा कि यह केवल उनकी पार्टी के हित में नहीं, बल्कि पूरे एनडीए के लिए राजनीतिक रूप से फायदेमंद है।

RJD के दावे पर मांझी का दो-टूक जवाब

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब पत्रकारों ने मांझी से राष्ट्रीय जनता दल द्वारा भी विधान परिषद की एक सीट पर चुनाव लड़ने की बात पूछी, तो उन्होंने अपने चिर-परिचित अंदाज में बेबाकी से जवाब दिया। राजद के दावों को सिरे से खारिज करते हुए मांझी ने कहा, "अब कौन क्या कह रहा है भैया, उससे हमको कोई मतलब नहीं है।" उनका यह स्पष्ट बयान संकेत है कि वह विपक्ष के बयानों पर ध्यान देने के बजाय फिलहाल अपनी पार्टी को एनडीए में उसका वाजिब हक दिलाने पर पूरा फोकस कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें:बिहार विधान परिषद चुनाव का ऐलान, 9 सीटों पर फुल टर्म, नीतीश की जगह 4 साल की पारी
ये भी पढ़ें:यूपी में एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, बस पलटने से बिहार के दारोगा-कैदी की मौत
ये भी पढ़ें:बिहार में पर्यटन स्थलों की सैर करेंगे अफसर-कर्मी, सरकार का आदेश; RJD ने घेरा

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Jayendra Pandey

लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
Bihar News Bihar News In Hindi Latest Hindi News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।