जीतनराम मांझी ने ठोका एक एमएलसी सीट पर दावा, 10 में 9 सीट जीत सकता है एनडीए
Bihar Legislative Council Election: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने NDA से विधान परिषद की एक सीट की मांग की है। उनका दावा है कि इससे गठबंधन मजबूत होगा। सीट के लिए वे दिल्ली जाकर BJP नेतृत्व से बात करेंगे।
Bihar Legislative Council Election: बिहार में विधान परिषद (MLC) की खाली हो रही सीटों पर चुनाव की आधिकारिक घोषणा के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (HAM) के संरक्षक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एनडीए गठबंधन के भीतर अपनी पार्टी के लिए विधान परिषद की एक सीट पर पूरी मजबूती से दावा ठोक दिया है। मांझी ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी मांग पर अडिग हैं और इस अहम मुद्दे को सुलझाने के लिए वह जल्द ही दिल्ली जाकर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से सीधी बातचीत करेंगे।
'सीट मिलेगी तो NDA गठबंधन और मजबूत होगा'
पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि उनकी यह मांग कोई नई नहीं है, बल्कि बहुत पहले से है। उन्होंने कहा कि, "अगर हमको एमएलसी का एक पद दिया जाता है, तो इससे एनडीए गठबंधन और अधिक मजबूत होगा।" उन्होंने मजबूत तर्क देते हुए कहा कि विधान परिषद की सीट मिलने से उनकी पार्टी का जनाधार बढ़ेगा और उनके कार्यकर्ता गठबंधन के प्रति और अधिक आकर्षित होंगे। मांझी ने जोर देकर कहा कि यह केवल उनकी पार्टी के हित में नहीं, बल्कि पूरे एनडीए के लिए राजनीतिक रूप से फायदेमंद है।
RJD के दावे पर मांझी का दो-टूक जवाब
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब पत्रकारों ने मांझी से राष्ट्रीय जनता दल द्वारा भी विधान परिषद की एक सीट पर चुनाव लड़ने की बात पूछी, तो उन्होंने अपने चिर-परिचित अंदाज में बेबाकी से जवाब दिया। राजद के दावों को सिरे से खारिज करते हुए मांझी ने कहा, "अब कौन क्या कह रहा है भैया, उससे हमको कोई मतलब नहीं है।" उनका यह स्पष्ट बयान संकेत है कि वह विपक्ष के बयानों पर ध्यान देने के बजाय फिलहाल अपनी पार्टी को एनडीए में उसका वाजिब हक दिलाने पर पूरा फोकस कर रहे हैं।
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