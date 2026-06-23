एनकाउंटर में दलित को नक्सली, मुसलमान को आतंकी बताने वाले उठा रहे भरत तिवारी का सवाल: मांझी

केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि जो लोग एनकाउंटर में दलित को नक्सली और मुसलमान को आतंकी बताते हैं, वही लोग भरत तिवारी की मुठभेड़ पर सवाल उठा रहे हैं।

हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) के सुप्रीमो एवं केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी, भरत तिवारी एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे लोगों पर भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि दलितों का एनकाउंटर हो तो नक्सली मारा गया, मुसलमान का एनकाउंटर हो तो आतंकवादी मारा गया, ऐसा कहने वाले लोग ही भरत तिवारी के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। मांझी ने कहा कि भरत तिवारी कोई क्रांतिकारी नहीं था। वह पहले भी आपराधिक मामलों में गिरफ्तार होकर जेल जा चुका था, जातिवादी मानसिकता के लोग उसका समर्थन कर रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री ने मंगलवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सवाल उठाया कि किन लोगों की शह पर आपराधिक वारदात हो रही है? उन्होंने कहा, "सबसे बड़ा सवाल यह है कि भरत तिवारी के पास अवैध पिस्टल कहां से आई थी? देश संविधान से चलेगा या पिस्टल की नोक से?" दरअसल, मांझी इससे पहले भी भरत तिवारी के एनकाउंटर को सही ठहरा चुके हैं। जबकि पक्ष एवं विपक्ष के कई नेता इस मुठभेड़ पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं।

जीतनराम मांझी ने 18 जून को भी भोजपुर पुलिस की तारीफ की थी। उन्होंने एनकाउंटर के समर्थन में लिखा था, "अवैध पिस्टल दिखाकर पुलिस और पूरे सिस्टम को चुनौती दोगे तो सही, अब जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ठोक दिया तो गलत। ई ना चलतो।"

भाजपा, जदयू नेताओं ने एनकाउंटर पर उठाए सवाल वहीं, मांझी के उलट भारतीय जनता पार्टी (BJP), जनता दल यूनाइटेड (JDU) जैसे सत्ताधारी दलों के कई नेताओं ने भरत तिवारी के एनकाउंटर पर पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। मिथिलेश तिवारी, विजय सिन्हा, संजय झा, आनंद मिश्रा, अश्विनी चौबे सरीखे नेताओं ने कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने दोषी पाए जाने पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मामले की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से कराने का आदेश जारी कर दिया।

17 जून को पुलिस मुठभेड़ में गई थी भरत तिवारी की जान भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र स्थित बिलौटी गांव निवासी भरत भूषण तिवारी को 17 जून की सुबह पुलिस एनकाउंटर में गोली लग गई थी। उसे इलाज के लिए पटना के पीएमसीएच ले जाया गया, जहां शाम में उसकी मौत हो गई थी। वह सोशल मीडिया के जरिए कई महीनों से पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जहर उगल रहा था। उसने एसडीए को जान से मारने की धमकी दी थी, अफसर से लेकर मुख्यमंत्री तक के लिए गाली-गलौज जैसी भाषा का इस्तेमाल किया था।

भोजपुर पुलिस ने भरत तिवारी को मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति करार दिया था। एनकाउंटर से एक दिन पहले उसने शाहपुर के तत्कालीन थानेदार समेत अन्य पुलिसकर्मियों पर पिस्टल तान दी थी। इसके बाद पुलिस ने उसे घेर कर पकड़ा और एनकाउंटर में ढेर कर दिया।

परिजन का आरोप है कि भरत तिवारी ने पुलिस के सामने अपनी पिस्टल फेंककर सरेंडर कर दिया था। इसके बावजूद पुलिस ने उसे गोली मार दी थी। वहीं, पुलिस का दावा है कि भरत सरेंडर का सिर्फ नाटक कर रहा था। उसने पुलिस को निशाना बनाकर गोली चलाई थी। जवाबी फायरिंग में उसे गोली लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई।