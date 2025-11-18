अब प्रशांत किशोर को बोलने का अधिकार नहीं, जीतनराम मांझी बोले- वचन से मुकरे पीके संन्यास लें

संक्षेप: केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की जेडीयू के 25 से ज्यादा सीटें जीतने पर राजनीति छोड़ने की बात कही थी। अब पीके को बोलने का अधिकार नहीं है, उन्हें संन्यास लेना चाहिए।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जन सुराज पार्टी की करारी हार के बाद राजनीति से संन्यास लेने से इनकार करने वाले प्रशांत किशोर एनडीए के निशाने पर आ गए हैं। केंद्रीय मंत्री एवं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतनराम मांझी ने कहा कि पीके ने नीतीश कुमार की जेडीयू के 25 से ज्यादा सीटें आने पर राजनीति से संन्यास लेने की बात कही थी। मगर अब वह अपने वचन से मुकर रहे हैं और अपने ही मानदंडों का उल्लंघन कर रेह हैं। उन्हें संन्यास लेना चाहिए।

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद संजय जायसवाल ने भी मंगलवार को कहा कि जेडीयू 25 सीट से ज्यादा जीत जाएंगी और नीतीश कुमार के फिर से मुख्यमंत्री बनने पर प्रशांत किशोर ने राजनीति से संन्यास लेने की बात कही थी। उनके बारे में कुछ भी कहना बहुत ही गजब है, जिन्होंने अपना राजनीतिक जीवन ही झूठ से शुरू किया। जायसवाल ने कहा कि पीके को जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने जन सुराज के सूत्रधार पर बिहार की जनता को बरगलाने का आरोप भी लगाया।

बता दें कि प्रशांत किशोर ने मंगलवार को जन सुराज पार्टी की बिहार चुनाव में शर्मनाक हार की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि वह बिहार में अपना अभियान जारी रखेंगे। पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या वह राजनीति से संन्यास लेंगे, क्योंकि उन्होंने जेडीयू को 25 से ज्यादा सीट मिलने पर राजनीति छोड़ने का दावा किया था। इस पर पीके ने कहा कि वह अभी किसी पद पर नहीं हैं तो इस्तीफा कैसे देंगे।