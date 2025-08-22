विशेष राज्य की बात करने वालों के मुंह पर तमाचा लगा; बिहार में मोदी के काम गिनाकर बोले जीतनराम मांझी

केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने गयाजी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजदगी में पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ में कहा कि पीएम ने बिहार में इतना ज्यादा काम किया है कि विशेष राज्य की दर्जा की बात करने वालों के मुंह पर तमाचा लगा है।

हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा- सेकुलर (हम) के नेता और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में इतना ज्यादा काम किया है कि विशेष राज्य के दर्जा की बात करने वालों के मुंह पर तमाचा लगा है। पीएम मोदी बिहार में हजारों करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने शुक्रवार को गयाजी पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मंच पर मौजूदगी के बीच एक सरकारी समारोह में मांझी का स्पेशल स्टेटस की बात करने वालों को तमाचा लगने की बात कहना राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ सकता है, क्योंकि नीतीश के जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने लंबे समय तक इस मुद्दे पर राजनीति की है।