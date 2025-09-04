Jitan Ram Manjhi says Chirag Paswan will not do anything wrong NDA will respect him चिराग पासवान गलत काम नहीं करेंगे, एनडीए उनको इज्जत देगा: जीतनराम मांझी, Bihar Hindi News - Hindustan
चिराग पासवान गलत काम नहीं करेंगे, एनडीए उनको इज्जत देगा: जीतनराम मांझी

आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हम सुप्रीमो जीतनराम मांझी ने एलजेपी-आर प्रमुख चिराग पासवान को लेकर बड़ा बयान दिया है। मांझी ने कहा कि चिराग कुछ गलत नहीं करेंगे, उन्हें एनडीए में इज्जत मिलेगी।

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटनाThu, 4 Sep 2025 09:13 PM
हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के सुप्रीमो एवं केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के मुखिया चिराग पासवान पर बड़ा बयान दिया है। मांझी ने कहा कि चिराग एनडीए से अलग होकर गलत काम नहीं करेंगे। एनडीए उनको इज्जत देगा। जीतने वाली सीटें देकर उन्हें संतुष्ट किया जाएगा। हम के दिल्ली में बुधवार को आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन में मांझी ने यह बयान दिया। उन्होंने इस अधिवेशन में हम को राज्य स्तरीय मान्यता दिलाने के लिए आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए से पर्याप्त सीटें दिलाने का संकल्प लिया।

हम का राष्ट्रीय अधिवेशन नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बुधवार को पूरे दिन चला। पार्टी सुप्रीमो जीतनराम मांझी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव में सीटों को लेकर नेता-कार्यकर्ता अपनी बात रखते रहते हैं। एनडीए की बैठक में हम कार्यकर्ताओं की इस भावना को जरूर रखेंगे।

उन्होंने कहा कि यह बात खटकती है कि 10 साल बाद भी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा निबंधित पार्टी ही है। विधानसभा में सात से आठ सीट मिलने पर ही राज्यस्तरीय दल की मान्यता मिलती है। इसलिए आगामी चुनाव में गठबंधन में ज्यादा से ज्यादा सीटें हम के खाते में लेने पर उनका जोर रहेगा।

एक दिन पहले जीतनराम मांझी ने मीडिया से बातचीत में आगामी बिहार चुनाव में भाजपा के सामने 20 सीटों की डिमांड रखी थी। उन्होंने कहा था कि हम पार्टी को मान्यता दिलाने के लिए कम से कम इतनी सीटें मिलना जरूरी है।

चिराग पासवान को लेकर एनडीए में हलचल

दूसरी ओर, एनडीए के घटक दल लोजपा (रामविलास) के मुखिया एवं नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मंत्री चिराग पासवान अपने सहयोगियों की चिंता बढ़ा रहे हैं। चिराग पहले ही बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। राज्य में कानून व्यवस्था एवं अन्य मुद्दों पर वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरते हुए भी दिखाई दिए। इस बीच केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी से भी उनकी कई बार जुबानी जंग हो चुकी है। इससे चिराग को लेकर एनडीए में हलचल तेज है। उनको लेकर सियासी गलियारे में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं।

(हिन्दुस्तान ब्यूरो के इनपुट के आधार पर)