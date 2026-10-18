नौ हत्याएं और नीतीश वाले अनंत सिंह के बयान पर बोले जीतन राम मांझी- जांच कर कार्रवाई करें; JDU विधायक ने दिया जवाब

JDU विधायक अनंत सिंह के नौ मर्डर और नीतीश कुमार वाले बयान पर हंगामा मचा हुआ है। अब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इसपर अपनी बात रखी है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि गलत को अच्छा नहीं कहा जा सकता है, फिर चाहे किसी को साथ लेने की बात करते हों। इसपर कार्रवाई होनी चाहिए।

बिहार में विधान परिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। लेकिन एमएलसी चुनाव से पहले जेडीयू विधायक अनंत सिंह के नौ मर्डर और नीतीश कुमार वाले बयान ने सियासी गलियारे में तूफान खड़ा कर दिया है। अब केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी ने जनता दल (यूनाइटेड) के मोकामा से विधायक अनंत सिंह की बातों पर अपनी राय रखी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि उन्होंने जो किया गलत किया और इसपर कार्रवाई होनी चाहिए।

जीतन राम मांझी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अनंत सिंह ने कहा, ‘हम बहुत सारे मर्डर किए हैं नीतीश जी को साथ लेने के लिए। तो वो गलत काम किए हैं। अच्छा काम कर के किसी को साथ लेना चाहिए और उन्होंने तो गलत काम कर के किसी को साथ लिया है। गलत को अच्छा नहीं कहा जा सकता है, फिर चाहे किसी को साथ लेने की बात करते हों। इसपर हमलोगों ने कहा है कि न्यायिक जांच कर के समुचित कार्रवाई होनी चाहिए।’ इसी के साथ-साथ जीतन राम मांझी ने यह भी कहा कि अनंत सिंह के इस बयान से जदयू उम्मीवार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, चुनाव में एनडीए उम्मीदवार की जीत होगी।

अनंत सिंह ने मांझी की बातों पर दिया जवाब इधर जीतन राम मांझी के इस बयान पर भी अनंत सिंह ने अपनी बात रखी है। जब कुछ पत्रकारों ने पटना में अनंत सिंह से पूछा कि जीतन राम मांझी ने कहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए? इसपर अनंत सिंह ने कहा, 'जब होगा त देख जाएगा।'

अनंत सिंह ने पहले क्या कहा था.. आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले अनंत सिंह ने अपने एक बयान में कहा था, ' पार्टी के कौन साथ है कि नहीं है, हम कोई भगवान नहीं हैं। हम अपनी बात जानते हैं। हमको ना मरने का गम है और ना जीने का खुशी है। पार्टी को अपना मानते हैं। पार्टी को जो मानने है, माने। जब नीतीश कुमार कुछ नहीं थे तब नीतीश जी के साथ रहे और मेरे 9 लोगों की हत्या हो गई। जब मैं उनके साथ था तो सुबह-सुबह ही हमला हो गया और मेरा एक आदमी मारा गया गया। उन्होंने कौन सी कुर्बानी दी है।'यहां आपको बता दें कि साल 2004 में अनंत सिंह के समर्थकों और एसटीएफ के बीच मुठभेड़ हुई थी। इसमें अनंत सिंह के 8 लोग मारे गए थे। इस मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ के एक जवान शहीद भी हो गए थे।

अनंत सिंह ने बयान पर सफाई भी दी अनंत सिंह की बातों पर काफी शोर भी मचा। इसपर अनंत सिंह ने अपनी सफाई भी दी। मोकमा विधायक ने शनिवार को दावा किया कि नीतीश कुमार के लिए ''नौ हत्याएं'' संबंधी उनकी टिप्पणी को गलत समझा गया। उन्होंने कहा कि वह पार्टी प्रमुख के लिए अपने बलिदानों की बात कर रहे थे। अनंत सिंह ने कहा था, 'मैं कहना चाह रहा था कि जब लालू जी की पार्टी (राजद) सत्ता में थी, तब मेरे परिवार के नौ सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। इसकी वजह नीतीश कुमार से मेरी नजदीकी थी। लेकिन मेरी बात को गलत समझ लिया गया।'

बता दें कि अनंत सिंह पूर्व में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) में भी रह चुके हैं। वह दिवंगत दिलीप सिंह के भाई हैं, जो लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री थे। अनंत सिंह ने आगामी विधान परिषद चुनाव में जद (यू) के विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार की हार सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है। वह लगातार यह कहते रहे हैं कि जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार अनुज सिंह का समर्थन करना नीतीश कुमार के साथ विश्वासघात नहीं है। जद (यू) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने अनंत सिंह की ''बगावत'' और ''नौ हत्याओं'' वाली टिप्पणी को लेकर खड़े हुए विवाद के बारे में सवाल पर सधी हुई टिप्प्णी की थी। राज्यसभा सदस्य ने कहा था कि पार्टी की प्रदेश इकाई ने उनकी टिप्पणी और इस बारे में उनके स्पष्टीकरण पर ध्यान दिया है। फिलहाल, मैं यह कहना चाहूंगा कि विधान परिषद की सभी आठ सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) जीत दर्ज करेगा और नीरज कुमार पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सीट बरकरार रखने की स्थिति में हैं।