सिक्सर में छह गोलियां होती हैं…, एग्जिट पोल से गदगद जीतन राम मांझी क्या बोले
संक्षेप: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने खास तरीके से बिहार के मतदाताओं का शुक्रिया अदा किया है। जीतन राम मांझी ने बिहार के चुनावी दंगल में उतरे अपने HAM के छह प्रत्याशियों की भी तारीफ की है।
बिहार में चुनाव के बाद एग्जिट पोल के आंकलन से एनडीए के नेता गदगद हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने खास तरीके से बिहार के मतदाताओं का शुक्रिया अदा किया है। जीतन राम मांझी ने बिहार के चुनावी दंगल में उतरे अपने HAM के छह प्रत्याशियों की भी तारीफ की है और चुटीले अंदाज में विरोधियों पर भी तंज किया है।
जीतन राम मांझी ने एक्स पर लिखा, ‘सिक्सर में छह गोली होती हैं…और हमारे छह उम्मीदवार सिक्सर के उसी कारतूस जैसे हैं जो किसी भी क़ीमत पर बिहार जंगलराज की वापसी नहीं होने देंगें। #पहली गोली जंगलराज पर… #दूसरी गोली भय और पक्षपात पर…#तीसरी गोली भ्रष्टाचार पर…#चौथी गोली दलित अत्याचारियों पर…#पांचवी गोली अपराध पर…#छठ्ठी गोली नफ़रत और अँधेरे पर…बिहार के विकास के लिए NDA तय है…धन्यवाद बिहार…धन्यवाद बिहार के मतदातागण…’
बता दें कि बिहार में मंगलवार को जारी चुनाव बाद के सर्वेक्षणों (एग्जिट पोल) में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की स्पष्ट जीत का अनुमान लगाए जाने पर जहां गठबंधन के नेताओं ने इसे जनता के भरोसे की जीत बताया, वहीं विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ ने इन पूर्वानुमानों को ‘‘हकीकत से कोसों दूर’’ बताया।
विभिन्न संस्थाओं द्वारा कराए गए एग्जिट पोल में राजग की सरकार बनने की संभावना जताई गई है, जबकि विपक्षी ‘महागठबंधन’ के प्रदर्शन को कमजोर और पूर्व चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी के प्रदर्शन को निराशाजनक बताया गया है।
राज्य के मंत्री एवं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के नेता संतोष सुमन ने ‘पीटीआई-वीडियो’ से कहा, ‘‘राजग भारी बहुमत से सरकार बना रही है। हमें जितनी सीटें मिलेंगी, वह एग्जिट पोल के अनुमानों से कहीं ज्यादा होंगी।’’
क्या कह रहे एग्जिट पोल…
विभिन्न एग्जिट पोल के अनुमानों के अनुसार बिहार में राजग की सरकार बनती दिखाई दे रही है। ‘मेट्राइज एग्जिट पोल’ ने राजग को 147 से 167 सीटें, महागठबंधन को 70 से 90 सीटें और जन सुराज को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान जताया है।
- दैनिक भास्कर के सर्वे में राजग को 145 से 160 सीटें और महागठबंधन को 73 से 91 सीटें मिलने की संभावना व्यक्त की गई है।
- वहीं, ‘पीपल्स इनसाइट’ के मुताबिक राजग को 133 से 148 सीटें, महागठबंधन को 87 से 102 सीटें और जन सुराज को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं।
- ‘पीपल्स पल्स’ के एग्जिट पोल में राजग को 133 से 159, ‘इंडिया’ गठबंधन को 75 से 101 और जन सुराज को 0 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है।
- ‘जेवीसी’ ने राजग को 135 से 150 और महागठबंधन को 88 से 103 सीटें मिलने की संभावना जताई है, जबकि ‘पोलस्ट्रैट’ ने राजग को 133 से 148 और महागठबंधन को 87 से 102 सीटों के बीच बताया है।
- ‘चाणक्य स्ट्रैटेजीज़’ के अनुसार राजग को 130 से 138, महागठबंधन को 100 से 108 और जन सुराज को कोई सीट नहीं मिलने का अनुमान है। वहीं, ‘पी-मार्क’ ने राजग को 142 से 162, महागठबंधन को 80 से 98 और जन सुराज को 1 से 4 सीटें मिलने की संभावना जताई है।
कुल मिलाकर अधिकांश एग्जिट पोल में राजग को स्पष्ट बहुमत और विपक्षी गठबंधन को अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन की भविष्यवाणी की गई है। 243 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 122 सीट की आवश्यकता होती है।