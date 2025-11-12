सिक्सर में छह गोलियां होती हैं…, एग्जिट पोल से गदगद जीतन राम मांझी क्या बोले

संक्षेप: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने खास तरीके से बिहार के मतदाताओं का शुक्रिया अदा किया है। जीतन राम मांझी ने बिहार के चुनावी दंगल में उतरे अपने HAM के छह प्रत्याशियों की भी तारीफ की है।

बिहार में चुनाव के बाद एग्जिट पोल के आंकलन से एनडीए के नेता गदगद हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने खास तरीके से बिहार के मतदाताओं का शुक्रिया अदा किया है। जीतन राम मांझी ने बिहार के चुनावी दंगल में उतरे अपने HAM के छह प्रत्याशियों की भी तारीफ की है और चुटीले अंदाज में विरोधियों पर भी तंज किया है।

जीतन राम मांझी ने एक्स पर लिखा, ‘सिक्सर में छह गोली होती हैं…और हमारे छह उम्मीदवार सिक्सर के उसी कारतूस जैसे हैं जो किसी भी क़ीमत पर बिहार जंगलराज की वापसी नहीं होने देंगें। #पहली गोली जंगलराज पर… #दूसरी गोली भय और पक्षपात पर…#तीसरी गोली भ्रष्टाचार पर…#चौथी गोली दलित अत्याचारियों पर…#पांचवी गोली अपराध पर…#छठ्ठी गोली नफ़रत और अँधेरे पर…बिहार के विकास के लिए NDA तय है…धन्यवाद बिहार…धन्यवाद बिहार के मतदातागण…’

बता दें कि बिहार में मंगलवार को जारी चुनाव बाद के सर्वेक्षणों (एग्जिट पोल) में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की स्पष्ट जीत का अनुमान लगाए जाने पर जहां गठबंधन के नेताओं ने इसे जनता के भरोसे की जीत बताया, वहीं विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ ने इन पूर्वानुमानों को ‘‘हकीकत से कोसों दूर’’ बताया।

विभिन्न संस्थाओं द्वारा कराए गए एग्जिट पोल में राजग की सरकार बनने की संभावना जताई गई है, जबकि विपक्षी ‘महागठबंधन’ के प्रदर्शन को कमजोर और पूर्व चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी के प्रदर्शन को निराशाजनक बताया गया है।

राज्य के मंत्री एवं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के नेता संतोष सुमन ने ‘पीटीआई-वीडियो’ से कहा, ‘‘राजग भारी बहुमत से सरकार बना रही है। हमें जितनी सीटें मिलेंगी, वह एग्जिट पोल के अनुमानों से कहीं ज्यादा होंगी।’’

क्या कह रहे एग्जिट पोल… विभिन्न एग्जिट पोल के अनुमानों के अनुसार बिहार में राजग की सरकार बनती दिखाई दे रही है। ‘मेट्राइज एग्जिट पोल’ ने राजग को 147 से 167 सीटें, महागठबंधन को 70 से 90 सीटें और जन सुराज को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान जताया है।