Jitan Ram Manjhi objected I love Mohammad says no ban on religious propaganda slogan communal आई लव मोहम्मद स्लोगन से जीतनराम मांझी को आपत्ति, बोले- धर्म के पर प्रचार पर रोक नहीं लेकिन..., Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsJitan Ram Manjhi objected I love Mohammad says no ban on religious propaganda slogan communal

आई लव मोहम्मद स्लोगन से जीतनराम मांझी को आपत्ति, बोले- धर्म के पर प्रचार पर रोक नहीं लेकिन...

जीतनराम मांझी ने कहा कि संविधान सबको अपने धर्म का प्रचार करने की इजाजत देता है। लेकिन, अगर इससे समाज या देश का नुकसान होने लगे तो गलत हो जाता है।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, गयाMon, 29 Sep 2025 10:43 AM
share Share
Follow Us on
आई लव मोहम्मद स्लोगन से जीतनराम मांझी को आपत्ति, बोले- धर्म के पर प्रचार पर रोक नहीं लेकिन...

आई लव मोहम्मद स्लोगन पर मचे सियासी बवाल के बीच नरेंद्र मोदी सरकार के एमएसएमई मंत्री और पूर्व बिहार सीएम जीतनराम मांझी का बड़ा बयान आया है। हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक मांझी ने इस पर आपत्ति जताई है। यूपी से शुरू इस विवाद पर बिहार में भी फसाद की स्थिति बन गई है। पूर्व सीएम ने इस पर रोक लगाने की अपील की है। आई लव मोहम्मद के बाद बिहार में आई लव शक्ति के पोस्टर लगाए गए। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी।

रविवार शाम गयाजी में मांझी ने का कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए हैं उनसे सांप्रदायिकता की बू आती है। संविधान सबको अपने धर्म का प्रचार करने की इजाजत देता है। लेकिन, अगर इससे समाज या देश का नुकसान होने लगे तो गलत हो जाता है। अपनी बात कहते मांजी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि भगवान के पास पहुंचने के लिए अनेक रास्ते हैं। चाहे मोहम्मद हों, श्रीराम हों, श्रीकृष्ण हों या जो हों। लेकिन जहां सांप्रदायिकता की बू आती और उसके लिए किसी का नाम लिया जाता है तो सही नहीं है। आई लव मोम्मद की बात से कहीं न कहीं सांप्रदायिकता की बू आई है। इसके चलते विरोध हुआ है।

ये भी पढ़ें:अमित शाह के दौरे के बीच बिहार में आई लव मोहम्मद पर विवाद, यहां माहौल गरमाया

आई लव मोहम्मद प्रकरण पर अररिया में भारी बवाल हुआ तो राजनीति भी उबल रही है। बीजेपी इसके विरोध में है तो ओवैसी की पार्टी समर्थन में है। किशनगंज में ओवैसी ने कहा कि इसमें गलत क्या है। मोहब्बत का विरोध किया जा रहा है तो मुगल-ए-आजम की तरह मोहब्बत जिंदाबाद का नारा बुलंद किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:बिहार में I Love Shakti के लगे पोस्टर, गिरिराज सिंह ने फलाहार में तलवार बांटा

इधर नवरात्रा के फलाहार कार्यक्रम में मुजफ्फरपुर आए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ऐसा पोस्टर लगाया जा रहा है। अगर गलती से भी हवा में पोस्टर फट गए तो कहगें- सर तन से जुदा। उनके कार्यक्रम में मंच पर आई लव शक्ति के पोस्टर लगाए गए।

ये भी पढ़ें:आई लव मोहम्मद का बैनर गिराने पर अब बाराबंकी में तनाव, भारी पुलिस फोर्स तैनात