सम्राट चौधरी से जीतनराम मांझी की मुलाकात, बोले- NDA में किसको-कितनी सीटें मिलेंगी सब तय है

केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी के लिए शनिवार का दिन मुलाकातों का दिन रहा। सुबह उन्होने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, फिर सीएम नीतीश कुमार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। मांझी ने कहा कि एनडीए में किसको-कितनी सीटें मिलेंगी ये लगभग तय है, किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं है।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSat, 9 Aug 2025 10:44 PM
केंद्रीय मंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और एनडीए के सहयोगी जीतनराम मांझी ने शनिवार को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी के प्रस्तावित बिहार दौरे को लेकर चर्चा हुई। मुलाकात के बाद मीडिया बातचीत के दौरान मांझी ने कहा कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर कोई झगड़ा नहीं है। सीट बंटवारा लगभग तय है, किसको-कितनी सीटें मिलेंगी। जिसे जितनी सीटें मिलेंगी, उसे उसी में संतुष्ट होना होगा, इसमें विवाद का कोई सवाल ही नहीं है। बिहार को एनडीए सरकार की जरूरत है।

जीतनराम मांझी ने कहा कि विपक्षी पार्टियां झूठी बातें फैला रही हैं। इसलिए, 2025 में एनडीए की सरकार बनाना जरूरी है। विपक्षी दल जिस तरह से झूठे बयान और गलत सूचनाएं फैला रहे हैं, उसे देखते हुए इसका मुकाबला करने का एकमात्र तरीका एनडीए सरकार का गठन सुनिश्चित करना है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि गयाजी से सांसद होने के नाते मुझसे सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुझाव लिए। हमने सुझाव दिया है कि मगध यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम रखा जाए, जहां 3-4 लाख लोगों के पहुंचने पर भी व्यवस्था सही रहेगी। लोगों को निकलने में भी परेशानी नहीं होगी।

इससे अलावा आज मांझी ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की। जिसकी जानकारी उन्होने एक्स पर पोस्ट करके दी। उन्होने लिखा कि आज 1 अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पटना में बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मुलाकात कर कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की।

वहीं राज्यपाल से मुलाकात के दौरान कई सामाजिक व शैक्षणिक विषयों पर चर्चा की बता कही।