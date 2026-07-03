'तो सीधे फांसी दे दो', भरत तिवारी एनकाउंटर को मर्डर बताने वालों पर भड़के जीतनराम मांझी; निशाने पर चिराग पासवान!

केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने भरत तिवारी एनकाउंटर को मर्डर बता रहे नेताओं पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर सत्ता में बैठे लोगों ने जांच रिपोर्ट आए बिना यह हत्या लगती है, तो अफसरों को सीधे फांसी पर चढ़े दें। माना जा रहा है कि उनका निशाना खास तौर पर अपने कैबिनेट सहयोगी चिराग पासवान की ओर था।

बिहार के भोजपुर जिले में हुए बहुचर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर को मर्डर बताने वाले नेताओं पर हिन्दुस्तान आवामी मोर्चा (HAM) के सुप्रीमो जीतनराम मांझी भड़क गए हैं। उन्होंने अपने ही गठबंधन यानी एनडीए के नेताओं को घेरते हुए कहा कि बिना जांच रिपोर्ट आए भरत तिवारी की हत्या कहना ठीक नहीं है। मांझी ने तंज कसते हुए सवाल किया कि अगर सरकार में शामिल लोगों को लगता है कि भरत तिवारी का एनकाउंटर नहीं बल्कि मर्डर हुआ है, तो फिर दोषी अफसरों को सीधे फांसी पर चढ़ा दो। माना जा रहा है कि उनका निशाना लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान की ओर है।

केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने शुक्रवार शाम सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा, "भरत तिवारी का एनकाउंटर हत्या की नीयत से किया गया था, या पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी, उसके लिए न्यायिक जांच आयोग का गठन हो गया है। आयोग की रिपोर्ट तो आ जाने दीजिए। बिना रिपोर्ट आए यह कहना कि भरत तिवारी की हत्या ही हुई है यह कहीं से ठीक नहीं।"

उन्होंने आगे कहा कि अगर सरकार में शामिल लोगों को लगता है कि भरत तिवारी की हत्या हुई है तो आयोग के घठन की जरूरत ही नहीं है। न्यायिक आयोग को भंग कर देना चाहिए और कथित दोषी अधिकारियों को सीधे फांसी लगा देनी चाहिए।

चिराग पासवान भोजपुर जाकर बोले- भरत तिवारी की हत्या हुई मांझी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कुछ घंटे पहले ही भोजपुर जिले के बिलौटी गांव जाकर भरत तिवारी के परिजन से मुलाकात की और कहा कि यह एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या हुई है।

चिराग ने शुक्रवार सुबह भरत तिवारी के परिजन के सामने मीडिया से बातचीत में कहा, "इस मामले में बहुत गलत हुआ। कोई अगर सरेंडर कर रहा है तो उसकी हत्या नहीं कर सकते। उसे गिरफ्तार कर कानून के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। इस मामले में एफआईआर हुई है, एक-एक (पुलिस वाले) की गिरफ्तारी होगी। मैं खुद मुख्यमंत्री (सम्राट चौधरी) से मिलकर बात करूंगा।"

मांझी के निशाने पर चिराग? भरत तिवारी एनकाउंटर पर पहले चिराग पासवान और फिर जीतनराम मांझी के आए बयान पर बिहार का सियासी पारा गर्मा गया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मांझी ने बिना नाम लिए अपने पोस्ट में चिराग को घेरा है। दोनों नेताओं के बीच पूर्व में भी अलग-अलग मुद्दों पर जुबानी जंग हो चुकी है।

भरत तिवारी एनकाउंटर में पुलिस वालों पर हत्या का मुकदमा भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र स्थित बिलौटी गांव निवासी भरत तिवारी की 17 जून को पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई थी। परिजन का आरोप है कि उसने एसटीएफ और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था, इसके बावजूद उसे गोली मारी गई। परिजन की शिकायत पर पर 23 जून को शाहपुर थाने में तत्कालीन एसडीपीओ, थानेदार समेत अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या की धारा में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसकी जांच की जा रही है।

एनडीए नेताओं ने पुलिस पर उठाए सवाल भरत तिवारी के एनकाउंटर पर विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष के कई नेता भी लगातार पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। भाजपा, जदयू समेत अन्य सहयोगी दलों के नेता इस एनकाउंटर को फर्जी करार दे चुके हैं। अब लोजपा-आर के प्रमुख चिराग पासवान ने भी इस एनकाउंटर को हत्या करार दिया है, जिससे राजनीतिक पारा गर्मा गया है।

जीतनराम मांझी पुलिस के समर्थन में हालांकि, एनडीए में शामिल हम पार्टी के सुप्रीमो जीतनराम मांझी शुरुआत से इस मामले में पुलिस की कार्रवाई के समर्थन में हैं। वह कह चुके हैं कि अगर कोई अपराधी पुलिस पर गोली चलाएगा तो पुलिस हाथ धरे नहीं बैठे रहेगी। उन्होंने कहा कि आत्मरक्षा में पुलिस ने गोली चलाई थी। ऐसे में इस एनकाउंटर पर सवाल उठाना गलत है।