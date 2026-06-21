भरत तिवारी एनकाउंटर न्यायहित में; बीजेपी, जदयू, लोजपा-आर, कांग्रेस, आरजेडी सबसे जुदा मांझी के सुर

जीतनराम मांझी ने कहा है कि भरत तिवारी का एनकाउंटर न्यायहित में है। पुलिस ने कुछ गलत नहीं किया।

Jitan Ram Manjhi on Bhart: बिहार के भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर पर बिहार की सियासत सुलग रही है। पुलिस के इस ऐक्शन पर विपक्ष के साथ-साथ सरकार में शामिल दल ही सवाल पूछ रहे हैं। बीजेपी, जदयू, राजद, कांग्रेस के नेताओं ने एनकाउंटर को फेक बता कर पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। इस बीच एनडीए की केंद्र और बिहार सरकार में शामिल हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है। मांझी ने पुलिस को एनकाउंटर को न्यायहित में बताया है। कहा है कि पुलिस ने कुछ गलत नहीं किया।

रविवार को मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि परिवार कहता है कि विक्षिप्त था, तो रिवॉल्वर उसके हाथ में क्यों दिया गया था? छीन लिया जाता। परिवार उसको नहीं देता। जानबूझ कर परिवार वाले लोगों ने उसको उकसाया है। पुलिस को अगर मार देता तो बहुत ठीक होता। उन्होंने कहा कि आये दिन देखा जा रहा है कि पुलिस पर आक्रमण हो रहा है। कुछ मारे भी गये हैं। पुलिस मरे तो ठीक है, मगर ऐसे जनता का एनकाउंटर करे तो खराब है। उन्होंने कहा है कि एनकाउंटर को जस्टिफाइड मानते हैं।

जीतनराम मांझी ने कहा है कि इस पर बहुत तरह की राजनीति चल रही है। लेकिन, मैं राजनीति नहीं कर रहा। सच्ची और सही बात कर रहा हूं कि जो हम पर कोई पिस्टल दिखलाता है तो उसे जरूर मारेंगे। उसने पुलिस को पिस्टल दिखलाया तो पुलिस ने उसे मारकर गलत नहीं किया। इस पर किसी नेता को राजनीति नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने जांच के आदेश दे दिया है। रिपोर्ट आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

जीतनराम मांझी का यह बयान भूचाल ला सकता है क्योंकि, बीजेपी से मंत्री मिथिलेश तिवारी, विजय कुमार सिन्हा और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने एकाउंटर को पुलिस की बर्बर कार्रवाई बताया है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने भी कहा है कि वीडियो देखकर पुलिस की कार्रवाई पर संदेह होता है। निश्चित समय सीमा में जांच करके कार्रवाई का आदेश प्रशासन को दिया गया है। राजद के तेजस्वी यादव, मृत्युंजय तिवारी, कांग्रेस के राजेश राम, अखिलेश सिंह समेत कई नेताओं ने इसे पुलिस की बर्बर कार्रवाई बताया है।