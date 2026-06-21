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भरत तिवारी एनकाउंटर न्यायहित में; बीजेपी, जदयू, लोजपा-आर, कांग्रेस, आरजेडी सबसे जुदा मांझी के सुर

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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जीतनराम मांझी ने कहा है कि भरत तिवारी का एनकाउंटर न्यायहित में है। पुलिस ने कुछ गलत नहीं किया।

भरत तिवारी एनकाउंटर न्यायहित में; बीजेपी, जदयू, लोजपा-आर, कांग्रेस, आरजेडी सबसे जुदा मांझी के सुर

Jitan Ram Manjhi on Bhart: बिहार के भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर पर बिहार की सियासत सुलग रही है। पुलिस के इस ऐक्शन पर विपक्ष के साथ-साथ सरकार में शामिल दल ही सवाल पूछ रहे हैं। बीजेपी, जदयू, राजद, कांग्रेस के नेताओं ने एनकाउंटर को फेक बता कर पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। इस बीच एनडीए की केंद्र और बिहार सरकार में शामिल हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है। मांझी ने पुलिस को एनकाउंटर को न्यायहित में बताया है। कहा है कि पुलिस ने कुछ गलत नहीं किया।

रविवार को मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि परिवार कहता है कि विक्षिप्त था, तो रिवॉल्वर उसके हाथ में क्यों दिया गया था? छीन लिया जाता। परिवार उसको नहीं देता। जानबूझ कर परिवार वाले लोगों ने उसको उकसाया है। पुलिस को अगर मार देता तो बहुत ठीक होता। उन्होंने कहा कि आये दिन देखा जा रहा है कि पुलिस पर आक्रमण हो रहा है। कुछ मारे भी गये हैं। पुलिस मरे तो ठीक है, मगर ऐसे जनता का एनकाउंटर करे तो खराब है। उन्होंने कहा है कि एनकाउंटर को जस्टिफाइड मानते हैं।

जीतनराम मांझी ने कहा है कि इस पर बहुत तरह की राजनीति चल रही है। लेकिन, मैं राजनीति नहीं कर रहा। सच्ची और सही बात कर रहा हूं कि जो हम पर कोई पिस्टल दिखलाता है तो उसे जरूर मारेंगे। उसने पुलिस को पिस्टल दिखलाया तो पुलिस ने उसे मारकर गलत नहीं किया। इस पर किसी नेता को राजनीति नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने जांच के आदेश दे दिया है। रिपोर्ट आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

जीतनराम मांझी का यह बयान भूचाल ला सकता है क्योंकि, बीजेपी से मंत्री मिथिलेश तिवारी, विजय कुमार सिन्हा और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने एकाउंटर को पुलिस की बर्बर कार्रवाई बताया है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने भी कहा है कि वीडियो देखकर पुलिस की कार्रवाई पर संदेह होता है। निश्चित समय सीमा में जांच करके कार्रवाई का आदेश प्रशासन को दिया गया है। राजद के तेजस्वी यादव, मृत्युंजय तिवारी, कांग्रेस के राजेश राम, अखिलेश सिंह समेत कई नेताओं ने इसे पुलिस की बर्बर कार्रवाई बताया है।

इतना ही नहीं, पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे और अभयानंद ने भी पुलिस की कार्रवाई का समर्थन नहीं किया है। इस बीच वरीय अधिकारियों के निर्देश पर तीन पुलिस पदाधिकारी और एक पुलिसकर्मी को निलंबित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने पूरे मामले की हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस से जांच कराने का आदेश दे दिया है।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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