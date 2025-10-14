HAM Candidates List: जीतनराम मांझी की हम की लिस्ट जारी, 6 कैंडिडेट के नामों का ऐलान

Jitan Ram Manjhi HAM Seats Candidates List: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी की हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) ने 6 कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी है। चार पुरानी सीटों पर वर्तमान विधायकों को ही मौका दिया गया है, जबकि अतरी से रोमित सिंह और कुटुंबा से ललन राम उम्मीदवार बनाये गये हैं। छह उम्मीदवारों में 2 महिलाओं को टिकट दिया गया है। जिसमें जीतनराम मांझी की बहू दीपा मांझी भी शामिल हैं। जो इमामगंज से प्रत्याशी हैं। एनडीए में हम के साथ भाजपा 101, जदयू 101, एलजेपी-आर 29 और आरएलएम 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।