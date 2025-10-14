Hindi NewsBihar NewsJitan Ram Manjhi HAM seats candidates list Hindustani Awam Morcha ticket 2025 Bihar assembly elections
HAM Candidates List: जीतनराम मांझी की हम की लिस्ट जारी, 6 कैंडिडेट के नामों का ऐलान
संक्षेप: Jitan Ram Manjhi HAM Seats Candidates List: जीतनरामम मांझी की पार्टी हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) ने बिहार चुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है।
Tue, 14 Oct 2025 06:37 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Jitan Ram Manjhi HAM Seats Candidates List: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी की हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) ने 6 कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी है। चार पुरानी सीटों पर वर्तमान विधायकों को ही मौका दिया गया है, जबकि अतरी से रोमित सिंह और कुटुंबा से ललन राम उम्मीदवार बनाये गये हैं। छह उम्मीदवारों में 2 महिलाओं को टिकट दिया गया है। जिसमें जीतनराम मांझी की बहू दीपा मांझी भी शामिल हैं। जो इमामगंज से प्रत्याशी हैं। एनडीए में हम के साथ भाजपा 101, जदयू 101, एलजेपी-आर 29 और आरएलएम 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।
जीतनराम मांझी की हम को मिली सीट और कैंडिडेट की लिस्ट-
इमामगंज से दीपा कुमारी
टिकारी से अनिल कुमार
बाराचट्टी से ज्योति देवी
अतरी से रोमित कुमार
सिकंदरा से प्रफुल्ल कुमार मांझी
कुटुंबा से ललन राम
