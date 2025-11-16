जीतनराम की पार्टी में परिवार से बाहर का लीडर, प्रफुल्ल मांझी बने हम विधायक दल के नेता

संक्षेप: केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी की पार्टी हम से प्रफुल्ल कुमार मांझी को विधायक दल का नेता चुना गया है। जीतनराम की बहू और समधन भी इस चुनाव में जीती हैं। मगर मांझी की पार्टी से बाहर के लीडर को विधायक दल का नेता बनाया गया है।

केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा- सेकुलर (HAM) ने प्रफुल्ल कुमार मांझी को विधायक दल का नेता चुना है। जीतनराम के परिवार से बाहर से किसी को पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया है। प्रफुल्ल मांझी जमुई जिले की सिकंदरा सीट से विधायक हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राजद के उदय नारायण चौधरी को 23 हजार वोटों से हराकर वे लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं। बता दें कि जीतनराम मांझी की बहू दीपा और समधन ज्योति देवी भी इस चुनाव में HAM के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंची हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन की अध्यक्षता में रविवार को पटना में विधायक दल की बैठक आयोजित की गई। इसमें पार्टी के सभी पांच नवनिर्वाचित विधायक मौजूद रहे। इसमें प्रफुल्ल मांझी को विधायक दल का नेता चुना गया। वह हम सुप्रीमो के परिवार से नहीं हैं। बता दें कि जीतनराम मांझी की पार्टी ने एनडीए में रहकर 6 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 5 पर जीत दर्ज की।

गयाजी जिले की इमामगंज सीट से जीतनराम की बहू एवं संतोष सुमन की पत्नी दीपा मांझी विधायक बनीं। वहीं, बाराचट्टी विधासनभा सीट से जीतनराम की समधन ज्योति देवी ने जीत दर्ज की। इसके अलावा अतरी से रोमित कुमार और औरंगाबाद जिले की कुटुंबा सीट से ललन रीम चुनाव जीते। हालांकि, टिकारी से हम के विधायक रहे अनिल कुमार हार गए। उन्हें राजद के अजय कुमार ने 2058 वोटों से हरा दिया।