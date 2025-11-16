Hindustan Hindi News
जीतनराम की पार्टी में परिवार से बाहर का लीडर, प्रफुल्ल मांझी बने हम विधायक दल के नेता

संक्षेप: केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी की पार्टी हम से प्रफुल्ल कुमार मांझी को विधायक दल का नेता चुना गया है। जीतनराम की बहू और समधन भी इस चुनाव में जीती हैं। मगर मांझी की पार्टी से बाहर के लीडर को विधायक दल का नेता बनाया गया है।

Sun, 16 Nov 2025 06:40 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा- सेकुलर (HAM) ने प्रफुल्ल कुमार मांझी को विधायक दल का नेता चुना है। जीतनराम के परिवार से बाहर से किसी को पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया है। प्रफुल्ल मांझी जमुई जिले की सिकंदरा सीट से विधायक हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राजद के उदय नारायण चौधरी को 23 हजार वोटों से हराकर वे लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं। बता दें कि जीतनराम मांझी की बहू दीपा और समधन ज्योति देवी भी इस चुनाव में HAM के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंची हैं।

हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन की अध्यक्षता में रविवार को पटना में विधायक दल की बैठक आयोजित की गई। इसमें पार्टी के सभी पांच नवनिर्वाचित विधायक मौजूद रहे। इसमें प्रफुल्ल मांझी को विधायक दल का नेता चुना गया। वह हम सुप्रीमो के परिवार से नहीं हैं। बता दें कि जीतनराम मांझी की पार्टी ने एनडीए में रहकर 6 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 5 पर जीत दर्ज की।

गयाजी जिले की इमामगंज सीट से जीतनराम की बहू एवं संतोष सुमन की पत्नी दीपा मांझी विधायक बनीं। वहीं, बाराचट्टी विधासनभा सीट से जीतनराम की समधन ज्योति देवी ने जीत दर्ज की। इसके अलावा अतरी से रोमित कुमार और औरंगाबाद जिले की कुटुंबा सीट से ललन रीम चुनाव जीते। हालांकि, टिकारी से हम के विधायक रहे अनिल कुमार हार गए। उन्हें राजद के अजय कुमार ने 2058 वोटों से हरा दिया।

बिहार चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत के बाद अब नई सरकार के गठन की प्रक्रिया चल रही है। मांझी की पार्टी से एक मंत्री बनना तय माना जा रहा है। मौजूदा नीतीश कैबिनेट में मांझी के बेटे संतोष सुमन कैबिनेट मंत्री हैं। वह विधान परिषद के सदस्य हैं।

