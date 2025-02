भले मैंने टूटी पेंसिल और फूटे स्लेट से पढ़कर यह जगह बनाई हो… क्यों इमोशनल हो गए जीतनराम मांझी

मांझी के परिवार में सात बच्चे हैं। दो बेटे और पांच बेटियां। सबसे बड़ी बेटी सुनैना देवी हैं जबकि दूसरे नंबर पर संतोष कुमार सुमन हैं जो अब हम पार्टी के अध्यक्ष और नीतीश सरकार में पार्टी के इकलौते मंत्री हैं। मांझी के बाकी बच्चों के नाम प्रभा देवी, पूनम देवी, प्रमिला देवी, पुष्पा देवी और प्रवीण कुमार सुमन हैं। मांझी की 16 साल की नातिन ऋृष्टि की किताब अंग्रेजी कविताओं का संग्रह है जिसका टाइटल Not so Delusional-A spray of unspoken words है।