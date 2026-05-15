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अंग्रेजी बोलने पर सम्राट चौधरी को मांझी का फुल सपोर्ट, लालू यादव और सोनिया गांधी को लपेट लिया

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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जीतनराम मांझी ने कहा है कि आम लोगों को सम्राट चौधरी की अंग्रेजी पूरी तरह से समझ में आती है। लालू यादव को अंग्रेजी नहीं आती है और सोनिया गांधी आज तक हिन्दी नहीं सीख पाईं।

अंग्रेजी बोलने पर सम्राट चौधरी को मांझी का फुल सपोर्ट, लालू यादव और सोनिया गांधी को लपेट लिया

Jitan Ram Manjhi on Smrat Choudhary English Knowledge: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अंग्रेजी ज्ञान पर सियासी गलियारे में बहस छिड़ गई है। सोशल मीडिया पर ट्रोल करने वालों को पूर्व सीएम सह केंद्रीय मंत्री जीतनरा मांझी ने करारा जवाब दिया है। इसी बहाने उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस की सर्वेसर्वा सोनिया गांधी को भी लपेट लिया है। इससे पहले मध्यप्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने भी ट्रोलरों की जमकर खिंचाई की थी। जन सुराज के संयोयक प्रशांत किशोर भी इसे लेकर सम्राट चौधरी पर हमलावर दिखते रहते हैं।

जीतनराम मांझी ने कहा है कि आम लोगों को सम्राट चौधरी की अंग्रेजी पूरी तरह से समझ में आती है। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जीतनराम मांझी ने पोस्ट डाला है। उन्होंने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी वही अंग्रेज़ी बोलते हैं जिसे गाँव जवार के लोग आसानी से समझ लें। सम्राट चौधरी जी के क़ाबिलियत पर वही लोग सवाल उठा रहें हैं जिन्हें डर है कि वह उनका राजनैतिक भविष्य को ख़त्म कर देंगें। वैसे उनकी अंग्रेजी का मजाक उड़ाने वाले लोगों से आग्रह है कि वह यही सवाल लालू जी और सोनिया गांधी जी से पूछें। लालू जी को अंग्रेज़ी नहीं आती और सोनिया मैडम अभी तक हिन्दी नहीं सीख पाई हैं।

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इससे पहले एमपी की पूर्व सीएम और बीजेपी की फायरब्रांड हिन्दुवादी नेता उमा भारती ने बी ट्रोलर्स को जमकर हड़काया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी का ठीक से अंग्रेजी नहीं बोल पाने का मजाक उड़ाने वाले अंग्रेजों की छोड़ी गई जूठन हैं एवं हीन भावना से ग्रसित हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अंग्रेजी नहीं बोलते लेकिन वे दोनों आज दुनिया के चार शक्तिशाली लोगों में से हैं।धिक्कार है ऐसी अंग्रेज परस्त मानसिकता रखने वालों पर। हालांकि, उनके पोस्ट पर काफी बहस हो रही है।

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दरअसल, बिहार सीएम के अंग्रेजी बोलने पर सोशल मीडिया पर कुछ लोग मीम्स बनाकर डाल रहे हैं। भोपाल से काफी प्रतिक्रियाएं दी गई हैं। इस पर उमा भारती ने मोर्चा खोल दिया। बिहार में प्रशांत किशोर अक्सर सीएम की शिक्षा पर सवाल उठाते रहते हैं। अंग्रेजी बोलने पर तंज कसते हैं। कुछ शब्दों को पीके अक्सर दोहराते रहते हैं। सीएम बन जाने के बाद भी पीके का अभियान बंद नहीं हुआ है। सोशल मीडिया के एक्टिव सिपाही इन्हीं बातों को लेकर ट्रोल करते रहते हैं। उमा भारती और जीतनराम मांझी ने उन्हें जवाब दिया है।

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Sudhir Kumar

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Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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