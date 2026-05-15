अंग्रेजी बोलने पर सम्राट चौधरी को मांझी का फुल सपोर्ट, लालू यादव और सोनिया गांधी को लपेट लिया

जीतनराम मांझी ने कहा है कि आम लोगों को सम्राट चौधरी की अंग्रेजी पूरी तरह से समझ में आती है। लालू यादव को अंग्रेजी नहीं आती है और सोनिया गांधी आज तक हिन्दी नहीं सीख पाईं।

Jitan Ram Manjhi on Smrat Choudhary English Knowledge: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अंग्रेजी ज्ञान पर सियासी गलियारे में बहस छिड़ गई है। सोशल मीडिया पर ट्रोल करने वालों को पूर्व सीएम सह केंद्रीय मंत्री जीतनरा मांझी ने करारा जवाब दिया है। इसी बहाने उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस की सर्वेसर्वा सोनिया गांधी को भी लपेट लिया है। इससे पहले मध्यप्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने भी ट्रोलरों की जमकर खिंचाई की थी। जन सुराज के संयोयक प्रशांत किशोर भी इसे लेकर सम्राट चौधरी पर हमलावर दिखते रहते हैं।

जीतनराम मांझी ने कहा है कि आम लोगों को सम्राट चौधरी की अंग्रेजी पूरी तरह से समझ में आती है। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जीतनराम मांझी ने पोस्ट डाला है। उन्होंने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी वही अंग्रेज़ी बोलते हैं जिसे गाँव जवार के लोग आसानी से समझ लें। सम्राट चौधरी जी के क़ाबिलियत पर वही लोग सवाल उठा रहें हैं जिन्हें डर है कि वह उनका राजनैतिक भविष्य को ख़त्म कर देंगें। वैसे उनकी अंग्रेजी का मजाक उड़ाने वाले लोगों से आग्रह है कि वह यही सवाल लालू जी और सोनिया गांधी जी से पूछें। लालू जी को अंग्रेज़ी नहीं आती और सोनिया मैडम अभी तक हिन्दी नहीं सीख पाई हैं।

इससे पहले एमपी की पूर्व सीएम और बीजेपी की फायरब्रांड हिन्दुवादी नेता उमा भारती ने बी ट्रोलर्स को जमकर हड़काया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी का ठीक से अंग्रेजी नहीं बोल पाने का मजाक उड़ाने वाले अंग्रेजों की छोड़ी गई जूठन हैं एवं हीन भावना से ग्रसित हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अंग्रेजी नहीं बोलते लेकिन वे दोनों आज दुनिया के चार शक्तिशाली लोगों में से हैं।धिक्कार है ऐसी अंग्रेज परस्त मानसिकता रखने वालों पर। हालांकि, उनके पोस्ट पर काफी बहस हो रही है।