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मांझी ने सीएम के लिए नीतीश के बेटे का नाम उछाला, बोले- भूइयां का बेटा बना तो निशांत क्यों नहीं

Mar 15, 2026 11:21 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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जीतनराम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार ने 20 वर्षों तक जो काम किया है, बिहार के लोग अब उस काम और छवि को उनमें (निशांत में) देख रहे हैं।

मांझी ने सीएम के लिए नीतीश के बेटे का नाम उछाला, बोले- भूइयां का बेटा बना तो निशांत क्यों नहीं

Bihar CM: केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत के राजनीति में आने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने 20 वर्षों तक जो काम किया है, बिहार के लोग अब उस काम और छवि को उनमें (निशांत में) देख रहे हैं। राजगीर में व्यापार मेला के उदघाटन के मौके पर पहुंचे मांझी ने निशांत के मुख्यमंत्री मैटेरियल के सवाल पर बेबाकी से जवाब दिया। कहा- शहर सिखावे कोतवाल को। जब जीतन राम मांझी जैसा एक भूइयां का बेटा सीएम और केन्द्रीय मंत्री बन सकता है, तो उनके (निशांत के) लिए यह कौन-सी बड़ी बात है।

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सोमवार को होने वाले राज्यसभा चुनाव पर जीतन मांझी ने स्पष्ट किया कि एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है और गठबंधन के पांचों उम्मीदवार निश्चित रूप से जीतेंगे। पांचवीं सीट के लिए एनडीए के पास 38, तो विपक्ष के पास महज 35 वोट हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के दो से चार विधायक एनडीए के सीधे संपर्क में हैं। इससे एनडीए का यह आंकड़ा 42 तक पहुंच सकता है और विपक्ष 32 पर सिमट जाएगा।

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नीतीश कुमार राज्यसभा चुनाव के मैदान में हैं। सोमवार को वोटिंग है। शाम को गिनती शुरू होगी और उसके बाद रिजल्ट का ऐलान किया जाएगा। दिल्ली की राजनीति का हिस्सा बनने के बाद नीतीश कुमार बिहार सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे। बीस सालों से सीएम के पद पर जमे नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा, यह सवाल देश भर में पूछा जा रहा है। चर्चा है कि इतने दिनों से डिप्टी सीएम पोस्ट से संतोष करने वाली बीजेपी अब बड़ी भूमिका में रहेगी। बीजेपी के किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। कई नामों पर चर्चा भी जोरों पर है। हालांकि, इसे लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। कयासों का दौर जारी है। इसी बीच जीतनराम मांझी ने नया बयान देकर सियासत को गरमा दिया है।

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इससे पहले बेगूसराय में समृद्धि यात्रा के दौरान जदयू कार्यकर्ताओं ने निशांत कुमार का नाम सीएम पद के लिए उछाला। नीतीश कुमार के सामने नारा लगा- बिहार का सीएम कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो। तब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। जदयू में शामिल होने के बाद निशांत कुमार लगातार सक्रिय दिख रहे हैं। सक्रिय राजनीति में आने से पहले से ही यह कहा जा रहा है कि नई सरकार में निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। उसके बाद निशांत को विधान परिषद भेजा जाएगा।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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