मांझी ने सीएम के लिए नीतीश के बेटे का नाम उछाला, बोले- भूइयां का बेटा बना तो निशांत क्यों नहीं

जीतनराम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार ने 20 वर्षों तक जो काम किया है, बिहार के लोग अब उस काम और छवि को उनमें (निशांत में) देख रहे हैं।

Bihar CM: केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत के राजनीति में आने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने 20 वर्षों तक जो काम किया है, बिहार के लोग अब उस काम और छवि को उनमें (निशांत में) देख रहे हैं। राजगीर में व्यापार मेला के उदघाटन के मौके पर पहुंचे मांझी ने निशांत के मुख्यमंत्री मैटेरियल के सवाल पर बेबाकी से जवाब दिया। कहा- शहर सिखावे कोतवाल को। जब जीतन राम मांझी जैसा एक भूइयां का बेटा सीएम और केन्द्रीय मंत्री बन सकता है, तो उनके (निशांत के) लिए यह कौन-सी बड़ी बात है।

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सोमवार को होने वाले राज्यसभा चुनाव पर जीतन मांझी ने स्पष्ट किया कि एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है और गठबंधन के पांचों उम्मीदवार निश्चित रूप से जीतेंगे। पांचवीं सीट के लिए एनडीए के पास 38, तो विपक्ष के पास महज 35 वोट हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के दो से चार विधायक एनडीए के सीधे संपर्क में हैं। इससे एनडीए का यह आंकड़ा 42 तक पहुंच सकता है और विपक्ष 32 पर सिमट जाएगा।

नीतीश कुमार राज्यसभा चुनाव के मैदान में हैं। सोमवार को वोटिंग है। शाम को गिनती शुरू होगी और उसके बाद रिजल्ट का ऐलान किया जाएगा। दिल्ली की राजनीति का हिस्सा बनने के बाद नीतीश कुमार बिहार सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे। बीस सालों से सीएम के पद पर जमे नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा, यह सवाल देश भर में पूछा जा रहा है। चर्चा है कि इतने दिनों से डिप्टी सीएम पोस्ट से संतोष करने वाली बीजेपी अब बड़ी भूमिका में रहेगी। बीजेपी के किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। कई नामों पर चर्चा भी जोरों पर है। हालांकि, इसे लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। कयासों का दौर जारी है। इसी बीच जीतनराम मांझी ने नया बयान देकर सियासत को गरमा दिया है।