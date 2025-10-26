Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsJitan Ram Manjhi expresses pain not Nitish but Lalu removed Mahadalit son from Bihar CM post
Bihar Election: नीतीश नहीं, लालू ने महादलित के बेटे को सीएम पद से हटवाया; जीतनराम मांझी का दर्द छलका

Bihar Election: नीतीश नहीं, लालू ने महादलित के बेटे को सीएम पद से हटवाया; जीतनराम मांझी का दर्द छलका

संक्षेप: केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने गया की एक सभा में कहा कि महादलित के बेटे को मुख्यमंत्री के पद से नीतीश कुमार ने नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव ने 35 विधायकों का समर्थन वापस लेकर हटाया।

Sun, 26 Oct 2025 01:58 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bihar Election: केंद्रीय मंत्री व पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा कि जब वे सीएम थे तो एक महादलित के बेटे को मुख्यमंत्री के पद से नीतीश कुमार ने नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव ने 35 विधायकों का समर्थन वापस लेकर हटाया। मांझी ने कहा कि लालू की सरकार में अपहरण उद्योग चलता था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, महिला उत्थान समेत सभी क्षेत्रों में कार्य किए गए। बुजुर्गों को 1100 रुपए पेंशन, जीविका दीदी को 10- हजार रुपए दिए जा रहे हैं। वह शनिवार को सिंहेश्वर के जवाहर प्लस टू हाईस्कूल रामनगर बेला स्थित खेल मैदान में आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे।

सभा में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि हिंदू-मुस्लिम की ताकत देश-प्रदेश के विकास में लगनी चाहिए, विनाश में नहीं। नरेंद्र मोदी भारत को श्रेष्ठ बना रहे हैं। इस देश को तेजस्वी जैसे भ्रष्टाचारी नहीं, बल्कि वीर अब्दुल हमीद और अशफाक उल्लाह खान जैसे बलिदानी चाहिए। गोमाता की रक्षा करने वाला चाहिए। इस देश व प्रदेश को नरेंद्र मोदी व नीतीश कुमार चाहिए जो गरीबों को भूखे सोने नहीं देते हैं। उन्होंने कांग्रेस व राजद पर हमला करते हुए कहा कि उसके नेता तेजस्वी यादव और राहुल गांधी सिर्फ पीएम मोदी के विरोध में जुटे रहते हैं। केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा कि क्षेत्र में विकास, उन्नति, प्रगति के लिए नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी निरंतर प्रयासरत हैं।

ये भी पढ़ें:घर घर ठेकुआ, घाट सज रहे; पीएम मोदी ने छठ पूजा को एकता का सूत्र बताया
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

वहीं, सहरसा के नवहट्टा प्रखंड में आयोजित जनसभा में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए महादलित समुदाय से मुख्यमंत्री पद का उत्तराधिकारी घोषित कर समाज को सम्मान देने का कार्य किया। इस मौके पर जदयू प्रत्याशी रमेश ऋषिदेव मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:छठ पूजा बहाना, मोदी और नीतीश पर निशाना; लालू ने पूछा- कहां गईं 12 हजार ट्रेनें

नीतीश-मोदी ने कर्पूरी ठाकुर की परंपरा को आगे बढ़ाया

केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की सामाजिक न्याय की परंपरा को आगे बढ़ाया है। सभा की अध्यक्षता हम पार्टी के जिला अध्यक्ष रामजतन ऋषिदेव ने की, जबकि संचालन जदयू अध्यक्ष चंद्रदेव मुखिया ने किया। सभा में भाजपा, जदयू, लोजपा, रालोसपा और हम दलों के पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:अगली बार एक ही चरण में बिहार में चुनाव, नीतीश के नालंदा से शाह का बड़ा ऐलान
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Jitan Ram Manjhi Lalu Yadav Nitish Kumar अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।