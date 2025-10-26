Bihar Election: नीतीश नहीं, लालू ने महादलित के बेटे को सीएम पद से हटवाया; जीतनराम मांझी का दर्द छलका

संक्षेप: केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने गया की एक सभा में कहा कि महादलित के बेटे को मुख्यमंत्री के पद से नीतीश कुमार ने नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव ने 35 विधायकों का समर्थन वापस लेकर हटाया।

Bihar Election: केंद्रीय मंत्री व पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा कि जब वे सीएम थे तो एक महादलित के बेटे को मुख्यमंत्री के पद से नीतीश कुमार ने नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव ने 35 विधायकों का समर्थन वापस लेकर हटाया। मांझी ने कहा कि लालू की सरकार में अपहरण उद्योग चलता था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, महिला उत्थान समेत सभी क्षेत्रों में कार्य किए गए। बुजुर्गों को 1100 रुपए पेंशन, जीविका दीदी को 10- हजार रुपए दिए जा रहे हैं। वह शनिवार को सिंहेश्वर के जवाहर प्लस टू हाईस्कूल रामनगर बेला स्थित खेल मैदान में आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे।

सभा में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि हिंदू-मुस्लिम की ताकत देश-प्रदेश के विकास में लगनी चाहिए, विनाश में नहीं। नरेंद्र मोदी भारत को श्रेष्ठ बना रहे हैं। इस देश को तेजस्वी जैसे भ्रष्टाचारी नहीं, बल्कि वीर अब्दुल हमीद और अशफाक उल्लाह खान जैसे बलिदानी चाहिए। गोमाता की रक्षा करने वाला चाहिए। इस देश व प्रदेश को नरेंद्र मोदी व नीतीश कुमार चाहिए जो गरीबों को भूखे सोने नहीं देते हैं। उन्होंने कांग्रेस व राजद पर हमला करते हुए कहा कि उसके नेता तेजस्वी यादव और राहुल गांधी सिर्फ पीएम मोदी के विरोध में जुटे रहते हैं। केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा कि क्षेत्र में विकास, उन्नति, प्रगति के लिए नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी निरंतर प्रयासरत हैं।

वहीं, सहरसा के नवहट्टा प्रखंड में आयोजित जनसभा में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए महादलित समुदाय से मुख्यमंत्री पद का उत्तराधिकारी घोषित कर समाज को सम्मान देने का कार्य किया। इस मौके पर जदयू प्रत्याशी रमेश ऋषिदेव मौजूद रहे।