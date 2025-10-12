सब दिल्ली में डटे हैं, जीतनराम मांझी निकल गए पटना; कहा- अंतिम सांस तक मोदी के साथ

Bihar Election: बिहार एनडीए के सीट बंटवारे में 15 से कम सीट के ऑफर से नाराज चल रहे हम के नेता जीतनराम मांझी दिल्ली से पटना निकल गए हैं जबकि बीजेपी, जेडीयू, लोजपा और रालोमो के बड़े नेता दिल्ली में डटे हुए हैं।

Bihar Chunav: बिहार चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सीट बंटवारे में 15 से कम सीट ऑफर होने से नाराज हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के नेता और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी दिल्ली में गठबंधन के सारे बड़े नेताओं के बीच बैठक और बातचीत के बीच पटना निकल गए हैं। नीतीश कुमार को छोड़ दें तो बिहार एनडीए के सारे बड़े नेता दिल्ली में कैंप कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के कैंडिडेट की लिस्ट फाइनल करने के लिए आज बैठक है और उससे पहले अमित शाह और जेपी नड्डा सीटों के बंटवारे पर सहयोगी दलों के बीच सहमति बनाने में जुटे हैं। हालांकि मांझी ने कहा है कि वो अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे।

जीतनराम मांझी ने एक ट्वीट करके कहा है- "अभी मैं पटना निकल रहा हूं। वैसे एक बात बता दूं, मैंने पहले भी कहा था और आज फिर से कह रहा हूं, मैं जीतन राम मांझी अपने अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहूंगा।बिहार में बहार होगी, नीतीश संग मोदी जी की सरकार होगी।"

इससे पहले जीतनराम मांझी कम से कम 15 सीटों की डिमांड पर अड़े हुए थे। उनकी ओर से 15 सीटों की सूची बीजेपी को सौंप देने की खबर भी आई। उनका तर्क था कि हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा को मान्यता प्राप्त दल का दर्जा दिलाने के लिए आवश्यक विधायक और वोट पाने के लिए यह आवश्यक है। 15 सीट नहीं दिए जाने पर 100 सीटों पर उन्मीदवार उताने की दावा कर दिया। हालांकि बाद में यह भी कहा कि एनडीए में 15 सीटें नहीं मिलीं तो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे लेकिन उनकी पार्टी एनडीए में बनी रहेगी।