जीतनराम मांझी पलटे, पहले कहा- संतुष्ट हैं, अब बोले- कम सीट का खामियाजा भुगतना पड़ेगा

हम सुप्रीमो जीतनराम मांझी एनडीए के सीट बंटवारे पर दिए अपने बयान से पलट गए हैं। पहले उन्होंने कहा कि हम को 6 सीटें मिलने से वे संतुष्ट हैं। अब वे इसे कम बताकर एनडीए को खामियाजा भुगतने की बात कह रहे हैं।

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSun, 12 Oct 2025 08:47 PM
बिहार एनडीए में सीट बंटवारे से हिंदुस्तान आवाम मोर्चा (हम) के सुप्रीमो जीतनराम मांझी नाराज दिख रहे हैं। रविवार शाम दिल्ली से पटना लौटने के बाद एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में पहले उन्होंने कहा कि वे हम को 6 सीटें मिलने पर संतुष्ट हैं। मगर थोड़ी देर बाद वे पलट गए और कह दिया कि हम को 6 सीटें देकर कम आंका गया है, इसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ सकता है। मांझी के इस बयान के बाद सियासी पारा गर्मा गया है।

केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने पटना में समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा, “आलाकमान (भाजपा) ने जो तय किया वो निर्णय सिर आंखों पर है। लेकिन 6 सीट देकर हमारे महत्व को कम करके आंका है, हो सकता है इसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़े।”

इससे कुछ देर पहले पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में मांझी ने कहा था, “जब लोकसभा चुनाव में एक सीट दी गई थी तब भी नाराजगी नहीं थी, अब (विधानसभा चुनाव) में 6 सीटें मिल गई हैं। यह आलाकमान का निर्णय है और हम इससे संतुष्ट हैं। जो मिला है, उन पर लड़ेंगे, कोई शिकायत नहीं है।”

दरअसल, एनडीए में सीट शेयरिंग पर चल रहे वार्ताओं के दौर में मांझी अपनी पार्टी के लिए कम से कम 15 सीटों की डिमांड कर रहे थे। उन्होंने इसकी लिस्ट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी सौंपी थी। उन्होंने कम सीटें मिलने पर एनडीए छोड़ने के संकेत भी दे दिए थे और कहा था कि 100 सीटों पर वह अकेले लड़ जाएंगे।

बता दें कि एनडीए के घोषित हुए सीट शेयरिंग फॉर्मूला के अनुसार मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) को 6-6 सीटें दी गई हैं। चिराग पासवान की लोजपा (रामविलास) 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी बची 202 सीटों पर भाजपा और जेडीयू बराबर 101-101 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगी।