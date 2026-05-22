केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी पर हमला, मंच पर भाषण के दौरान फेंके गए पत्थर; मिल चुकी है धमकी
केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी पर गयाजी जिले के खिजरसराय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पत्थरबाजी की गई। मांझी जब भाषण दे रहे थे तब उनको निशाना बनाकर पत्थर फेंके गए। उन्हें पहले भी हमले की धमकी मिल चुकी है।
केंद्रीय मंत्री एवं हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) के सुप्रीमो जीतनराम मांझी पर हमला हुआ है। बिहार के गयाजी जिले में एक कार्यक्रम में पहुंचे मांझी पर असामाजिक तत्वों ने पत्थर फेंक दिए। बताया जा रहा है कि वह खिजरसराय में शुक्रवार की शाम को एक निजी स्कूल के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। तभी उन पर पत्थरबाजी की गई। पत्थर केंद्रीय मंत्री के ठीक पास में गिरे, इससे वह बाल-बाल बच गए। उनकी सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। पुलिस ने दो नाबालिग लड़कों को हिरासत में लिया है। मांझी को पहले भी हमले की धमकी मिल चुकी है। पिछले दिनों उनकी समधन एवं हम विधायक ज्योति देवी पर भी हमला हुआ था।
खिजरसराय में शुक्रवार शाम कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे नीमचक बथानी डीएसपी सुरेंद्र कुमार सिंह और एसडीओ केशव आनंद ने केंद्रीय मंत्री पर पत्थर फेंकने वाले लड़कों से पूछताछ की। हालांकि, उन्होंने मांझी पर पत्थर क्यों फेंके, इसकी जानकारी नहीं दी है। पुलिस जांच में जुटी हुई है।
केंद्रीय मंत्री पर पत्थरबाजी की घटना से प्रशासनिक और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना पर कई थानों की पुलिस घटनास्थल पहुंची। थोड़ी देर के लिए कार्यक्रम स्थल पर अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया।
मांझी क्या बोले?
इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जीतनराम मांझी ने कहा कि क्या आया क्या गया हम नहीं देखे। कुछ लोग अच्छा काम नहीं होने देना चाहते हैं। वहीं ऐसा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पत्थर बहुत दूर से फेंके गए थे।
समधन के साथ दुर्व्यवहार
बीते रविवार को केंद्रीय मंत्री मांझी की समधन एवं गयाजी जिले के बाराचट्टी से हम की विधायक ज्योति मांझी पर कथित तौर पर हमला हुआ था। गंभीरा गांव के पास असामाजिक तत्वों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और सुरक्षाकर्मियों से आरोपियों की हाथापाई भी हुई। बताया जा रहा है कि सड़क पर गाड़ी हटाने को लेकर उनका कुछ लोगों से विवाद हुआ था। आरोप है कि उपद्रवियों ने उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ने की भी कोशिश की।
मांझी को धमकी देने वाला गिरफ्तार
इसके बाद जीतनराम मांझी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर वीडियो जारी कर हमला करने की खुली धमकी दी गई। वीडियो में आरोपी ने केंद्रीय मंत्री को निशाना बनाते हुए भड़काऊ भाषा का प्रयोग किया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। गयाजी साइबर थाना की पुलिस ने 48 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम राजेश राव उर्फ सरदार बताय जा रहा है। वह नालंदा जिले के लहेरीसराय थाना क्षेत्र से पकड़ा गया। पुलिस फिलहाल उससे पूछताछ कर रही है।
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लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।