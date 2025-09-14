पर्दे में रहने दो... विधानसभा सीट शेयरिंग पर फिर बोले जीतनराम मांझी, मोदी-नीतीश से कर दी बड़ी मांग

मांझी ने कहा कि उनकी उम्र 81 साल की हो गई है। वे अपनी पार्टी हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। 'हम' 2015 से अभी तक रजिस्टर्ड पार्टी है। इसे मान्यता प्राप्त दल का दर्जा मिलना चाहिए। इसके लिए जरूरी संख्या में उन्हें सीट मिले।

नरेंद्र मोदी सरकार में एमएसएमई मंत्री जीतनराम मांझी ने विधानसभा चुनाव में सीटों की संख्या पर पर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी को भी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल का दर्ज मिलना चाहिए। उनकी पार्टी को इसी लिहाज से चुनाव में सीट दिया जाना चाहिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने गोल-मोल जवाब देते हुए कहा कि पर्दे में रहने दो। मांझी ने नीतीश कुमार से अपने मुख्यमंत्री काल में लिए गए सभी कैबिनेट फैसलों को लागू करने की मांग की। उन्होंने लालूू परिवार को बिहार और कमजोर तबके की बदहाली के लिए जिम्मेदार ठहराया और नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार का भगवान बताया। अपने बेटे संतोष सुमन का सीएम पद के योग्य बताया।

टीवी9 के कार्यक्रम में जीतनराम मांझी ने कहा कि अब उनकी उम्र 81 साल की हो गई है। वे अपनी पार्टी हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम 2015 से अभी तक रजिस्टर्ड पार्टी है। इसे मान्यता प्राप्त दल का दर्जा मिलना चाहिए। कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते बिहार के अमूल चूल परिवर्तन का निर्णय लिया लेकिन लागू होने के पहले पद से हट गए। उनमें से 23 को नीतीश कुमार ने लागू कर दिया। बचे हुए कैबिनेट डिसिजन को भी लागू किया जाए। अब उनकी पार्टी को इस लिहाज से सीट दिया जाए कि हम मान्यता प्राप्त का दर्जा हासिल कर सके। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि कितनी सीट चाहते हैं तो कहा कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ।

उन्होंने कहा कि मोदी जी और नीतीश जी सब जानते हैं कि 243 में मान्यता प्राप्त के लिए कितना सीट चाहिए। इससे पहले उन्होंने कई सभाओं में चालीस सीटों की मांग की थी। पिछले दिनों तो यहां तक कह दिया था कि मेहनत हमारा और सीट उनका नहीं चलेगा। हम खुद लड़ जाएंगे। हालांकि बाद में अपने बयान पर सफाई भी दे दी थी।