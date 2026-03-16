टिकट बेचिएगा तो विधायक फोन ऑफ नहीं तो क्या करेंगे! तेजस्वी की हार पर मांझी ने रगड़ा नमक

जीतनराम मांझी ने एक लाइन में बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि जब पैसा लेकर टिकट बेचिएगा तो माननीय विधायक फोन नहीं ऑफ करेगें तो क्या करेगें।

Rajya Sabha Elections 2026: राज्यसभा चुनाव में एनडीए ने बिहार की सभी पांच सीटों पर जीत दर्ज कर महागठबंधन को धूल चटा दिया है। राजद से राज्यसभा सांसद एडी सिंह दूसरी बार सदन में जाने से वंचित रह गए। तेजस्वी यादव उनकी जीत का दावा कर रहे थे। पर ऐन वक्त पर कांग्रेस के तीन और राजद के एक विधायक ने मतदान से दूरी बना ली और मोबाइल भी स्वीच ऑफ कर लिया। केंद्रीय मंत्री और हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा, HAM सुप्रीमो जीतनराम मांझी ने तीखा तंज कसा है।

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सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जीतनराम मांझी ने एक लाइन में बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि जब पैसा लेकर टिकट बेचिएगा तो माननीय विधायक फोन नहीं ऑफ करेगें तो क्या करेगें। जीतनराम मांझी के कहने का आशय यह है कि राष्ट्रीय जनता दल में कई ऐसे नेता और कार्यकर्ता हैं जिन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता था। अमरेंद्रधारी सिंह बड़े पैसे वाले लोग हैं। टिकट देने के लिए उनसे काफी पैसा लिया गया। यह बात पार्टी और गठबंधन के विधायकों को गवारा नहीं गुजरा। इस वजह से सबने मोबाइल स्वीच ऑफ करके चुप्पी साध ली।

इधर जदयू प्रवक्ता अकबर अली ने भी आरोप लगाया कि राजद ने अमेंद्रधारी से पैसा लेकर कार्यकर्ता के स्थान पर एक धनपति को टिकट दिया। इससे विधायक महागठबंधन से बिदक गए। उन्होंने तेजस्वी यादव और अपनी पार्टी के नेताओं से इत्तफाक नहीं रखा और वोटिंग करने से दूरी बना ली। चार विधायकों ने वोट नहीं देकर अपने ही गठबंधन के प्रत्याशियों को हराने में अपनी भूमिका निभाई।

राज्यसभा चुनाव का परिणाम घोषित कर दिया गया है। एनडीए से प्रत्याशी बिहार सीएम नीतीश कुमार,भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, रालोमो प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी के शिवेश राम राज्यसभा चुनाव जीत गए हैं। नीतीश कुमार, नितिन नवीन, और शिवेश कुमार पहली बार राज्यसभा जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा और रामनाथ ठाकुर की दूसरी पारी है। एडी सिंह एड़ी चोटी का जोर लगाकर भी राज्यसभा की दूसरी पारी नहीं खेल सके। 9 अप्रैल को पांच सांसदों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। 10 अप्रैल से सभी विजेता राज्यसभा सदस्य विधिवत बन जाएंगे। नीतीश कुमार ने इसके साथ ही चारों सदनों की सदस्यता का रिकॉर्ड काम कर दिया है।