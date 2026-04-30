जीतनराम मांझी के विभाग का कमाल; बिहार में 11 लाख MSME से 3 साल में 77 लाख लोगों को रोजगार मिला

कोरोना के बाद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम(एमएसएमई) तेजी से स्थापित हुए हैं। इन्हें बैंकों व अन्य योजनाओं का लाभ मिला है। इसके कारण व्यापार, निर्माण और सेवाओं से जुड़े उद्यमों में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी प्राप्त हुए है।

Bihar Employment: जीतनराम मांझी केंद्र सरकार में एमएसएमई(सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग) विभाग के मंत्री हैं। उनसे पहले यह विभाग गिरिराज सिंह संभालते हैं। इस विभाग ने बिहार में बेरोजगार हाथों को काम देने की दिशा में अहम भूमिका निभाई है। राज्य में पिछले तीन सालों में 11 लाख एमएसएमई के माध्यम से 77 लाख लोगों को रोजगार हासिल हुआ है।

बिहार में कोरोना के बाद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम(एमएसएमई) तेजी से स्थापित हुए हैं। इन्हें बैंकों व अन्य योजनाओं का लाभ मिला है। इसके कारण व्यापार, निर्माण और सेवाओं से जुड़े उद्यमों में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी प्राप्त हुए है। राज्य में तेजी से विकसित हो रहे एमएसएमई इकोसिस्टम में बीते तीन सालों(2022 से 2025) में राज्य में 11,34,156 एमएसएमई निबंधित हुए है। इनमें से लगभग दस प्रतिशत ( 1,25,984) पटना जिला में कार्यरत है। इन उद्यमों के जरिए अब तक 77 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। पटना जिला में इनकी संख्या 7,53,646 है। यह खुलासा लोकसभा में डॉ.मो.जावेद, डॉ.आलोक कुमार सुमन और अशोक कुमार यादव द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न के जवाब में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री शोभा करांदलाजे के जवाब से हुआ है। बिहार में व्यापार क्षेत्र में सबसे अधिक एमएसएमई निबंधित हैं। इस क्षेत्र में कुल 6,14,067 एमएसएमई निबंधित हैं। इसके बाद विनिर्माण क्षेत्र में 2,70,579 और सेवा क्षेत्र में 2,49,510 एमएसएमई निबंधित हैं।

पटना में सेवा क्षेत्र में ज्यादा एमएसएमई पटना जिला में निबंधित कुल एमएसएमई की संख्या 1,25,984 है। इनमें व्यापार क्षेत्र से 65,078 एमएसएमई, सेवा क्षेत्र में 35,848 और विनिर्माण क्षेत्र से 25,058 एमएसएमई कार्यरत है। मतलब बिहार में भले ही व्यापार के बाद दूसरे पायदान पर विनिर्माण क्षेत्र से एमएसएमई जुड़े हैं लेकिन पटना, मुजफ्फरपुर आदि जिलों में व्यापार के बाद सेवा क्षेत्र में ज्यादा एमएसएमई कार्यरत हैं। वहीं गया, भागलपुर, समस्तीपुर सहित ज्यादातर जिलों में सेवा क्षेत्र से ज्यादा एमएसएमई विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत हैं।

मार्जिन मनी सब्सिडी में बढ़ोतरी एमएसएमई मंत्रालय व खादी और ग्रामोद्योग आयोग(केवीआईसी) के माध्यम से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम(पीएमईजीपी) के तहत लाभान्वित होने वाले सूक्ष्म उद्यमों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 2022-23 में 4,459 सूक्ष्म उद्यमों को लगभग 121 करोड़ रुपये मार्जिन मनी सब्सिडी के साथ प्राप्त हुआ था। जो तीन साल में बढ़कर डेढ़ सौ करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

जिलावार पंजीकृत एमएसएमई और सृजित रोजगार जिला- विनिर्माण सेवाएं व्यापार कुल रोजगार

पटना- 25,058 35,848 65,078 1,25,984 7,53,646

मुजफ्फरपुर- 14,557 15,039 35,425 65,021 4,65,876

गया- 14,075 9,674 23,059 46,808 3,27,500

भागलपुर- 12,234 8,731 21,910 42,875 2,66,645

समस्तीपुर- 10,693 10,119 26,543 47,355 3,16,320