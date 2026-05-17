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शादी के मंडप में जीजा ने भर दी दुल्हन की मांग, दूल्हे का विवाह से इनकार; बिहार में गजब हुआ

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, मढ़ौरा, छपरा
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मिर्जापुर से दुल्हन पक्ष के लोग भी दुल्हन के साथ मंदिर पहुंचे थे। स्थानीय पंडित विवाह की रस्मे संपन्न करा रहे थे। इसी दौरान जैसे ही कन्यादान और सिंदूरदान की बारी आई, तभी दुल्हन का कथित जीजा अचानक वहां पहुंच गया और अपने हाथ में रखे सिंदूर से दुल्हन की मांग भर दी।

शादी के मंडप में जीजा ने भर दी दुल्हन की मांग, दूल्हे का विवाह से इनकार; बिहार में गजब हुआ

बिहार के छपरा जिले में एक शादी के मंडप में चौंकाने वाली बात हो गई। दरअसल यहां मढ़ौरा में शनिवार को एक शादी समारोह उस वक्त एक अजीब मोड़ पर पहुंच गया, जब मंदिर परिसर में चल रही वैवाहिक रस्मों के बीच जलालपुर से यहां पहुचे दुल्हन के कथित जीजा ने अचानक उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। घटना के बाद माहौल पूरी तरह बदल गया और दूल्हे ने शादी करने से साफ इंकार कर दिया। इस अनोखी घटना की चर्चा पूरे क्षेत्र में हो रही है। जानकारी के अनुसार, नरहरपुर से बारात शिल्हौरी स्थित प्रसिद्ध शिलानाथ मंदिर पहुंची थी।

शादी के लिए मंदिर की रसीद भी कट चुकी थी और दोनों पक्षों की मौजूदगी में वैदिक रीति-रिवाज से विवाह की रस्मे चल रही थीं। उधर, मिर्जापुर से दुल्हन पक्ष के लोग भी दुल्हन के साथ मंदिर पहुंचे थे। स्थानीय पंडित विवाह की रस्मे संपन्न करा रहे थे। इसी दौरान जैसे ही कन्यादान और सिंदूरदान की बारी आई, तभी दुल्हन का कथित जीजा अचानक वहां पहुंच गया और अपने हाथ में रखे सिंदूर से दुल्हन की मांग भर दी।

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घटना होते ही मंदिर परिसर में अफरा-तफरी मच गई। दोनों पक्ष के लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही आरोपित जीजा मौके से फरार हो गया। घटना से नाराज दूल्हे ने शादी से इंकार कर दिया। इसके बाद दोनों पक्ष मायूस होकर अपने-अपने घर लौट गए। मढ़ौरा के थानाध्यक्ष के मुताबिक इस सम्बंध में वर-वधू पक्ष में से किसी ने समाचार भेजे जाने तक स्थानीय थाने में कोई शिकायत दर्ज नही कराई है।

फरार प्रेमी युगल चार माह बाद पटना से किया गया बरामद

इधर छपरा में ही सोशल मीडिया पर रील बनाने और स्टोरी पोस्ट करने के दौरान युवक - युवती में चढ़े प्यार के परवान ने प्रेमी जोड़े को थाने तक पहुंचा दिया। बताया जाता है कि भोरे थाने के बेलवा ठकुराइ गांव के एक युवक और रकबा गांव की युवती को पुलिस ने चार महीने बाद पटना से बरामद किया है।

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दोनों अपने घर से फरार होकर पटना में छुपकर रह रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार, युवक इंस्टाग्राम पर रील बनाया करता था। इसी दौरान युवती ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी अपडेट किया। अर्जुन ने उस स्टोरी पर लाइक और कमेंट किया। देखते ही देखते सोशल मीडिया की यह नजदीकी प्यार में बदल गई और दोनों का मिलना-जुलना शुरू हो गया।

प्यार का परवान ऐसा चढ़ा कि दोनों ने साथ जीने-मरने की कसम खा ली और अपनी एक अलग दुनिया बसाने के लिए करीब चार महीने पहले घर छोड़कर फरार हो गए। युवती के अचानक लापता होने के बाद युवती की मां ने थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज करा दी। इसके बाद पुलिस लगातार दोनों की तलाश में जुटी रही। इसी बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि फरार प्रेमी जोड़ा अपनी पहचान छुपाकर पटना में रह रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पटना में छापेमारी की और दोनों को सकुशल बरामद कर लिया।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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