बाइक पर जीजा, साली व साली की दो वर्षीय बेटी सवार थी। जीजा व साली की दो वर्षीय बेटी की मौके पर मौत हो गयी वहीं साली गंभीर रुप से जख्मी हो गयी।

बिहार के पूर्वी चंपारण में राजमार्ग 27 पर रामपुर खजुरिया चौक के फ्लाई ओवर के समीप कंटेनर ट्रक ने बाइक सवार को ठोकर मार दी। बाइक पर जीजा, साली व साली की दो वर्षीय बेटी सवार थी। जीजा व साली की दो वर्षीय बेटी की मौके पर मौत हो गयी वहीं साली गंभीर रुप से जख्मी हो गयी। जख्मी साली को इलाज के लिये मोतिहारी के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। सोमवार रात्रि की घटना बताई जा रही है।

मृतकों की पहचान विजेश शर्मा 36, गोपालगंज जिले के मोहम्मदपुर थाने के रामपुरवा डुमरिया व बच्ची का नाम दिव्यांशी कुमारी 02 पिता अमरजीत शर्मा बरौली गोपालगंज के रुप में हुई है। जख्मी महिला का नाम रुबी देवी पति अमरजीत शर्मा है। बच्ची व महिला का संबंध मां और बेटी का है। रुबी देवी का इलाज कराया जा रहा है। उनकी हालत गंभीर है।

बाइक से तीनों मोतिहारी से गोपालगंज जा रहे थे घटना के सम्बंध में बताया जाता है कि जीजा, साली और बच्ची तीनों स्प्लेंडर बाइक पर सवार हो कर मोतिहारी से गोपालगंज अपने घर लौट रहे थे। तभी रामपुर खजुरिया फ्लाई ओवर के समीप सामने से आ रहे बालू लदे कंटेनर ट्रक ने ठोकर मार दी। तीनों सड़क पर गिर गए और दो लोगों(विजेश शर्मा और दिव्यांशी) की मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और पुलिस के सहयोग से जख्मी को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। स्थिति ठीक नहीं होने के कारण से चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिये रेफर कर दिया।