दर्दनाक हादसे में जीजा की मौत, साली जख्मी, दो साल की बच्ची की भी जान गई
बाइक पर जीजा, साली व साली की दो वर्षीय बेटी सवार थी। जीजा व साली की दो वर्षीय बेटी की मौके पर मौत हो गयी वहीं साली गंभीर रुप से जख्मी हो गयी।
बिहार के पूर्वी चंपारण में राजमार्ग 27 पर रामपुर खजुरिया चौक के फ्लाई ओवर के समीप कंटेनर ट्रक ने बाइक सवार को ठोकर मार दी। बाइक पर जीजा, साली व साली की दो वर्षीय बेटी सवार थी। जीजा व साली की दो वर्षीय बेटी की मौके पर मौत हो गयी वहीं साली गंभीर रुप से जख्मी हो गयी। जख्मी साली को इलाज के लिये मोतिहारी के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। सोमवार रात्रि की घटना बताई जा रही है।
मृतकों की पहचान विजेश शर्मा 36, गोपालगंज जिले के मोहम्मदपुर थाने के रामपुरवा डुमरिया व बच्ची का नाम दिव्यांशी कुमारी 02 पिता अमरजीत शर्मा बरौली गोपालगंज के रुप में हुई है। जख्मी महिला का नाम रुबी देवी पति अमरजीत शर्मा है। बच्ची व महिला का संबंध मां और बेटी का है। रुबी देवी का इलाज कराया जा रहा है। उनकी हालत गंभीर है।
बाइक से तीनों मोतिहारी से गोपालगंज जा रहे थे
घटना के सम्बंध में बताया जाता है कि जीजा, साली और बच्ची तीनों स्प्लेंडर बाइक पर सवार हो कर मोतिहारी से गोपालगंज अपने घर लौट रहे थे। तभी रामपुर खजुरिया फ्लाई ओवर के समीप सामने से आ रहे बालू लदे कंटेनर ट्रक ने ठोकर मार दी। तीनों सड़क पर गिर गए और दो लोगों(विजेश शर्मा और दिव्यांशी) की मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और पुलिस के सहयोग से जख्मी को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। स्थिति ठीक नहीं होने के कारण से चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिये रेफर कर दिया।
ट्रक जब्त, ड्राइवर हिरासत में
इस मामले में प्रभारी थानाध्यक्ष गुड्डू कुमार ने बताया कि मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मोतिहारी भेज दिया गया है। पुलिस ने बालू लदे कन्टेनर ट्रक को जब्त कर लिया है। साथ ही उसके चालक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस हिरासत में चालक राहुल कुमार है। जो छपरा जिला के खैरा थाना के तिजारपुर का निवासी है। आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें