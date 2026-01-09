बोधगया में झारखंड के युवक की बेरहमी से हत्या, पुलिस हिरासत में बिजनेस पार्टनर
पुलिस ने मृतक के बिजनेस पार्टनर अनिल कुमार को हिरासत में लिया है। उस पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। मामले की जांच जारी है। वारदात के बाद क्षेत्र में सनसनी मच गई। युवक गुरुवार से लापता बताया जा रहा था
बिहार के गयाजी जिले के बोधगया में झारखंड के एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 34 लाल के राजू रंजन उर्फ शिवकुमार पासवान के रूप में हुई है। वह झारखंड के हंटरगंज का रहने वाला था। उसका शव दक्षिणी कटोरवा इलाके में सुअर फार्म के पास शुक्रवार सुबह मिला। बताया जा रहा है कि ईंट और पत्थर से मारकर युवक की हत्या की गई। पुलिस ने उसके बिजनेस पार्टनर अनिल कुमार को हिरासत में लिया है। उस पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है।
मामले में पुलिस की जांच जारी है। वारदात के बाद क्षेत्र में सनसनी मच गई। युवक गुरुवार से लापता बताया जा रहा था, शाम से ही उसका मोबाइल फोन बंद था। इस वजह से परिजन चिंता में थे। पुलिस को भी अनौपचारिक तौर पर सूचना दे दी गई थी। गया जिला पुलिस ने मृतक के बारे में जानकारी जुटाने के लिए झारखंड पुलिस से संपर्क किया है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है पर परिवार के आने तक सुरक्षित रखने का आदेश दिया गया है।