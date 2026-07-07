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फेसबुक पर दोस्ती, सेक्स फिर गर्भपात और ब्लैकमेलिंग: झारखंड की युवती ने बिहार के युवक पर किया केस

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, कार्यालय संवाददाता, गयाजी
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झारखंड की रहने वाली एक युवती ने बिहार के नवादा जिले में रहने वाले युवक पर यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग के संगीन इल्जाम लगाए हैं। शिकायत मिलने पर मगध रेंज के आईजी विकास वैभव के निर्देश पर केस दर्ज किया गया है।

फेसबुक पर दोस्ती, सेक्स फिर गर्भपात और ब्लैकमेलिंग: झारखंड की युवती ने बिहार के युवक पर किया केस

फेसबुक पर दोस्ती, सेक्स फिर गर्भपात और अब ब्लैकमेलिंग का खेल। झारखंड के रामगढ़ जिले के घाटो थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने बिहार के नवादा जिले के जेल रोड निवासी मुकेश कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती की शिकायत के बाद पुलिस ऐक्शन में जुट गई है। इस मामले में शहर के कोतवाली थाने में यौन शोषण, जबरन गर्भपात कराने, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और रुपये की मांग करने की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। यह कार्रवाई मगध रेंज के आईजी विकास वैभव के निर्देश पर किया गया है। पीड़िता के अनुसार उसकी पहचान फरवरी 2024 में फेसबुक के माध्यम से आरोपी से हुई थी।

इसके बाद दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और व्हाट्सएप पर भी संपर्क कायम हो गया। आरोप है कि अप्रैल 2024 में जब वह गया जी में एक प्रतियोगी परीक्षा देने आई थी, तब स्टेशन रोड स्थित एक होटल में आरोपी ने अपने नाम से कमरा बुक कराया और उसे नशीली दवा खिलाकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान अश्लील वीडियो भी रिकॉर्ड करने का आरोप है, जिसे बाद में वायरल करने की धमकी देकर उसे लगातार ब्लैकमेल किया गया।

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मेडिकल क्षेत्र से जुड़े होने के कारण आरोपी को नशीली दवा की जानकारी

युवती ने यह भी आरोप लगाया कि इसके बाद अलग-अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान पूर्णिया, जहानाबाद और मुजफ्फरपुर में भी होटल में ठहरने के समय उसके साथ शारीरिक शोषण किया गया।पीड़िता का कहना है कि आरोपी मेडिकल क्षेत्र से जुड़ा होने के कारण दवाओं की जानकारी रखता था और वह हर बार उसे नशीली दवा देकर बेहोशी की स्थिति में कर देता था। इस दौरान वह दो बार गर्भवती हुई, जिसके बाद जबरन गर्भपात कराने का भी आरोप लगाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

होटल जांच में मिले कई महत्वपूर्ण साक्ष्य

पीड़िता ने यह भी बताया है कि अब आरोपी अश्लील वीडियो के आधार पर लगातार दबाव बनाकर रुपये की मांग कर रहा है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने स्टेशन रोड स्थित उस होटल में जांच की, जहां 17 अप्रैल को कमरे की बुकिंग आरोपी के नाम पर दर्ज मिली थी। होटल रजिस्टर सहित अन्य डिजिटल और भौतिक साक्ष्यों की जांच की जा रही है। कोतवाली थाना पुलिस ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू से जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि दोषी पाए जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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