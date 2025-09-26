पापा झारखंड में मंत्री, चाचा बिहार में विधायक; तीसरी सीट से MLA चुनाव लड़ने को बच्चा तैयार है

राजनीति में परिवारवाद पर कई नेता बोलते हैं, लेकिन हर पार्टी में इसका उलटा ही चल रहा है। कहलगांव विधानसभा सीट से रजनीश यादव आरजेडी के टिकट के लिए जोर लगा रहे हैं, जिनके पिता संजय यादव झारखंड में मंत्री हैं।

राजनीति में परिवारवाद के खिलाफ ज्ञान और बयान तो कई नेता देते रहते हैं लेकिन पार्टियों में यह बीमारी गहरी हो चली है। भागलपुर जिले के कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में लगातार घूम रहे रजनीश यादव राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) से टिकट की रेस में हैं। रजनीश यादव का परिचय यह है कि वो पड़ोसी राज्य झारखंड के गोड्डा जिले की गोड्डा सीट से राजद के विधायक हैं और हेमंत सोरेन की सरकार में उद्योग, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के मंत्री हैं। रजनीश यादव के चाचा यानी राजद मंत्री संजय यादव के भाई मनोज यादव बगल के बांका जिले की बेलहर सीट से जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के विधायक हैं। मनोज पहले भागलपुर बांका स्थानीय निकाय सीट से विधान पार्षद भी रह चुके हैं।