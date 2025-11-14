Jhajha Result LIVE: झाझा चुनाव नतीजा; JDU के दामोदर आगे, RJD के जय प्रकाश पीछे
Jhajha Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार के जमुई जिले की झाझा सीट पर आमने-सामने की मानी जा रही है। एक तरफ आरजेडी के जयप्रकाश यादव है, तो वहीं दूसरी तरफ जदयू के दामोदर रावत चुनावी मैदान में है। जन सुराज के नीलेंदु दत्त मिश्रा भी ताकत दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी एक बार फिर से जिताऊ कैंडिडेट दामोदर पर दांव लगाया है।
झाझा सीट की मतगणना की पल-पल की अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ बने रहें।
9.33 AM Jhajha Assembly Seat Result LIVE 2025: झाझा सीट से रुझानों में जदयू के दामोदर रावत आगे चल रहे हैं। वहीं राजद के जय प्रकाश और जन सुराज के नीलेंदु दत्त पीछे हैं।
2020 के चुनाव में जदयू के दामोदर ने राजद के राजेंद्र प्रसाद को बेहद नजदीकी मुकाबले में हराया था। जेडीयू प्रत्याशी को 76972 वोट मिले थे, वहीं राजद कैंडिडेट को 75293 मत मिले थे। तीसरे नंबर पर बीएसपी के विनोद प्रसाद यादव रहे थे।
1951 में विधानसभा क्षेत्र बनने के बाद से झाझा ने लगभग हर बड़ी पार्टी को मौका दिया। अब तक 18 चुनावों (एक उपचुनाव सहित) में यहां से आठ अलग-अलग दलों के प्रतिनिधि चुने जा चुके हैं। कांग्रेस ने यहां सात बार, जनता दल (यूनाइटेड) और उसकी पूर्ववर्ती समता पार्टी ने पांच बार, समाजवादी पार्टी और संयुक्त समाजवादी पार्टी ने तीन बार, जबकि जनता पार्टी, जनता दल और भाजपा ने एक-एक बार जीत हासिल की है। यादव और मुस्लिम बाहुल्य इस क्षेत्र में राजद और जेडीयू के बीच अक्सर कड़ी टक्कर देखने को मिलती है। यहां ग्रामीण आबादी ज्यादा है। झाझा को अनुमंडल तथा नगर परिषद का दर्ज दिलाने का मुद्दा काफी चर्चा में रहा है।