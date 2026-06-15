दिन में सीएम सम्राट ने चेताया, रात होते अपराधियों ने खेला खौफनाक खेल; मुजफ्फरपुर में लूट-मर्डर

वारदात उस समय हुई जब दीपक अपनी दुकान बढ़ाकर माधोपुर सुस्ता स्थित घर लौट रहे थे। घर से कुछ ही दूरी पर पीछा करके बदमाशों ने उन्हें घेरा और झोले में रखे दुकान के गहने लूटने लगे। इस दौरान विरोध करने उनके सीने कमर के पास दो गोलियां मारकर हत्या कर दी।

Bihar Loot Murder: बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने गया में सोमवार को दिन में ऐलान किया कि ज्यादातर अपराधी बिहार छोड़ चुके हैं। जो बचे हैं उनका इलाज पुलिस जल्द कर देगी। इधर, शाम ढलते मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने खूनी खेला कर दिया। जिले के कच्ची पक्की ओपी क्षेत्र के माधोपुर सुस्ता इलाके में बाइक सवार अपराधियों ने आभूषण व्यवसायी दीपक कुमार (50) की उनके घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने उनकी हत्या करके लाखों के जेवर भी लूट लिए। पुलिस अपराधियों की पहचान के लिए सीसीटीवी खंगाल रही है।

वारदात उस समय हुई जब दीपक अपनी दुकान बढ़ाकर माधोपुर सुस्ता स्थित घर लौट रहे थे। घर से कुछ ही दूरी पर पीछा करके बदमाशों ने उन्हें घेरा और झोले में रखे दुकान के गहने लूटने लगे। इस दौरान विरोध करने उनके सीने कमर के पास दो गोलियां दाग दी।

घर के पास मर्डर व्यवसायी दीपक कुमार के पुत्र दुर्गेश कुमार रोज दुकान के कीमती गहने साथ लेकर आते-जाते थे। वह माधोपुर स्थित अपनी दुकान बंद करके घर आ रहे थे। घर के रास्ते में लीची गाछी के पास निर्माणाधीन नाला है। यहीं पर उन्हें बाइक सवार दो अपराधियों ने पीछा करके घेरा। दुकान के गहने झोले में रखे थे। उसे लूटने लगे, दीपक ने शोर मचाई। तो घर के लोग उन्हें बचाने के दौड़े। इसी दौरान उन्हें अपराधियों ने गोली मार दी और आभूषण वाला झोला लूट लिया। गोली की आवाज सुनकर अन्य परिजन व आसपास के लोग मौके पर जुटे और खून से लथपथ दीपक को तुरंत अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लूटे गए गहने कितने की थी, इस संबंध में फिलहाल परिजन कुछ बता पाने की स्थिति में नहीं है।

दहशत का माहौल सूचना मिलते ही कच्ची पक्की ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। अपराधियों की संख्या और बाइक के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय व्यवसायियों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि इलाके में लगातार आपराधिक वारदातें बढ़ रही हैं। आभूषण व्यवसायी देर शाम दुकान बंद कर घर लौटते हैं, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी हैं।

पिछले साल यहीं लूट हुई थी बीते साल माधोपुर सुस्ता चौक पर आभूषण व्यवसायी धर्मेंद्र कुमार की दुकान में चार अपराधियों ने 18 लाख रुपये के गहने हथियार के बल पर लूट लिए थे। इस घटना में भी पुलिस अभी खाली हाथ है। इधर, मौके पर पहुंची कच्ची पक्की ओपी पुलिस का कहना है कि लूट और आपसी रंजिश समेत सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। एफएसएल की टीम मौके पर बुलाई जा रही है। इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए शव को एसकेएमसीएच भेजा जाएगा।

रेकी के बाद वारदात को अंजाम देने की आशंका आभूषण व्यवसायी दीपक कुमार की लूट के दौरान हत्या की वारदात में आशंका है कि अपराधियों ने रेकी करके वारदात को अंजाम दिया। इस आशंका पर पुलिस उनकी आभूषण दुकान के पास लगे सीसीटीवी को खंगाल रही है। इसमें बाइक सवार दो संदिग्धों को देखा गया है। अपराधियों को बाइक से भागते हुए परिजन व स्थानीय लोगों ने भी देखा है। दोनों संदिग्धों की बाइक की पहचान कराई जा रही है। अपराधी तुर्की ओर बाइक से तेजी में भागते दिखे हैं। पुलिस को आशंका है कि हिस्ट्री शीटर पुराने अपराधियों के गिरोह ने वारदात को अंजाम दिया है।

दिन में ही कांटी के आभूषण दुकान की लूट का हुआ था खुलासा कांटी के दामोदरपुर में बीते शुक्रवार को धर्मेंद्र कुमार के आभूषण दुकान से 70 लाख के गहने की लूट का सोमवार को दिन में एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने खुलासा किया था। इस बीच देर शाम में लूट के दौरान आभूषण व्यवसायी की गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम देकर अपराधियों ने पुलिस को नई चुनौती दी है। इस घटना के उद्भेदन के लिए एसएसपी ने सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी और एसडीपीओ टाउन-2 विनीता सिन्हा के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया है।