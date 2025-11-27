Hindustan Hindi News
सीवान में ज्वेलरी दुकान से दिनदहाड़े लूट, सम्राट की पुलिस को चुनौती दे रहे क्रिमिनल

सीवान में ज्वेलरी दुकान से दिनदहाड़े लूट, सम्राट की पुलिस को चुनौती दे रहे क्रिमिनल

संक्षेप:

सीवान जिले के रधुनाथपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार को दिनदहाड़े अपराधियों ने एक ज्वेलरी दुकान पर लूट की और फिर बेखौफ हथियार लहराते हुए पुलिस को चुनौती देकर वहां से भाग निकले। इसका वीडियो भी वायरल हुआ है।

Thu, 27 Nov 2025 04:07 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, सीवान
बिहार के सीवान जिले के रघुनाथपुर में बेखौफ बदमाशों ने दिनदहाड़े एक ज्वेलरी शॉप पर लूट कर ली। दो बाइक पर सवार होकर आए लगभग आधा दर्जन लुटेरों ने बंदूक दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। फिर सरेआम फायरिंग करते हुए मौके से भाग निकले। इससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद क्रिमिनल के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने की चर्चा जोरों पर है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को राज्य का गृह मंत्री बनाया गया है। हालांकि, अपराधी सरेआम लूट और फायरिंग करते हुए सम्राट की पुलिस को चुनौती देते हुए फरार हो गए।

यह घटना रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के टारी बाजार की है। जानकारी के अनुसार बाजार में स्थित एक सोने-चांदी की दुकान पर दिनदहाड़े नकाबपोश बदमाश पहुंचे। उन्होंने दुकानदार से हथियार के बल पर लूट की।

इस दौरान ज्वेलरी शॉप के बगल की इमारत की छत पर मौजूद कुछ लोगों ने इसका वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। हालांकि, इसकी पुष्टि लाइव हिन्दुस्तान नहीं करता है। वीडियो में गालियां हैं इसलिए यहां नहीं दिखाया गया है।

इस वीडियो में दो बाइक पर सवार अपराधी सरेआम हथियार लहराते और भागते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सीवान एसपी के अनुसार एक अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ज्वेलरी शॉप से कितने की लूट हुई है, इसका पता लगाया जा रहा है। लूटी गए सामान की कीमत फिलहाल 1-2 लाख रुपये बताई जा रही है। हालांकि, सटीक कीमत जांच के बाद ही पता चल पाएगी।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
