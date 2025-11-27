सीवान में ज्वेलरी दुकान से दिनदहाड़े लूट, सम्राट की पुलिस को चुनौती दे रहे क्रिमिनल

संक्षेप: सीवान जिले के रधुनाथपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार को दिनदहाड़े अपराधियों ने एक ज्वेलरी दुकान पर लूट की और फिर बेखौफ हथियार लहराते हुए पुलिस को चुनौती देकर वहां से भाग निकले। इसका वीडियो भी वायरल हुआ है।

बिहार के सीवान जिले के रघुनाथपुर में बेखौफ बदमाशों ने दिनदहाड़े एक ज्वेलरी शॉप पर लूट कर ली। दो बाइक पर सवार होकर आए लगभग आधा दर्जन लुटेरों ने बंदूक दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। फिर सरेआम फायरिंग करते हुए मौके से भाग निकले। इससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद क्रिमिनल के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने की चर्चा जोरों पर है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को राज्य का गृह मंत्री बनाया गया है। हालांकि, अपराधी सरेआम लूट और फायरिंग करते हुए सम्राट की पुलिस को चुनौती देते हुए फरार हो गए।

यह घटना रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के टारी बाजार की है। जानकारी के अनुसार बाजार में स्थित एक सोने-चांदी की दुकान पर दिनदहाड़े नकाबपोश बदमाश पहुंचे। उन्होंने दुकानदार से हथियार के बल पर लूट की।

इस दौरान ज्वेलरी शॉप के बगल की इमारत की छत पर मौजूद कुछ लोगों ने इसका वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। हालांकि, इसकी पुष्टि लाइव हिन्दुस्तान नहीं करता है। वीडियो में गालियां हैं इसलिए यहां नहीं दिखाया गया है।