बिहार में स्वर्ण कारोबारी को अपराधियों ने गोलियों से किया छलनी, दुकान में घुस गहने भी लूट ले गए

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, बांकाSun, 31 Aug 2025 08:08 AM
बिहार के बांका में अपराधियों ने तांडव मचाया है। यहां बौंसी शहर के स्टेशन रोड में शनिवार को सरेशाम बदमाशों ने गोली मारकर स्वर्ण व्यवसायी नवीन भुवानियां (41 वर्ष) की हत्या कर दी। व्यवसायी के सीने व पेट में चार गोलियां मारीं। इसके बाद आभूषण दुकान में लूटपाट भी की। स्टेशन रोड में सोना-चांदी का व्यवसाय करने वाले शिव भुवानियां के युवा पुत्र नवीन भुवानिया की दुकान शिव ज्वेलर्स पर शनिवार शाम करीब 7.30 बजे छह हथियारबंद बदमाश आए और लूटपाट करने लगे।

विरोध करने पर बदमाशों ने नवीन को ताबड़तोड़ गोलियां मारीं। गोली लगने से वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े। इसके बाद बदमाश रेलवे स्टेशन की ओर भाग निकले। गोलियों की आवाज पर आसपास के लोग पहुंचे। पूरे बाजार में अफरातफरी मच गई। जख्मी हालत में नवीन को बौंसी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें भागलपुर रेफर कर दिया गया। मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान नवीन की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस ने दुकान को सील कर दिया है।

एसडीपीओ अर्चना कुमारी के नेतृत्व में थाना प्रभारी सुधीर कुमार घटना की जांच कर रहे हैं। पुलिस बदमाशों को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। इस संबंध में एसपी उपेन्द्रनाथ वर्मा ने कहा कि वह अवकाश पर बाहर हैं। फिर भी पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं।

