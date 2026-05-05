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जहानाबाद के युवक की पटना के होटल में मिली लाश; दो शादी, एक बीवी गर्भवती, हिरासत में युवती

May 05, 2026 10:59 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, रतनी (जहानाबाद)
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जहानाबाद के शकूराबाद के रहने वाले युवक संतोष कुमार का शव मंगलवार सुबह पटना के एक होटल में मिला। पुलिस ने एक युवती को हिरासत में लिया है। उस पर हत्या का आरोप है। संतोष की दो शादियां हुई थी, एक बीवी गर्भवती है।

जहानाबाद के युवक की पटना के होटल में मिली लाश; दो शादी, एक बीवी गर्भवती, हिरासत में युवती

बिहार के जहानाबाद जिले के एक युवक की पटना में मौत हो गई। राजधानी के एक निजी होटल में उसका शव संदिग्ध हालत में पाया गया। पुलिस ने उसके साथ मौजूद एक युवती को हिरासत में लिया है। मृतक शकूराबाद थाना क्षेत्र के सेशंबा पंचायत के नारायणपुर गांव का रहने वाला था। वह दो शादियां कर चुका था। दूसरी शादी 6 महीने पहले ही हुई थी। दूसरी बीवी गर्भवती है। युवक की मौत की सूचना से गांव में कोहराम मच गया। मृतक संतोष उर्फ लालू कुमार पटना में कई सालों से रह रहा था और स्टांप बेचकर अपना परिवार का भरण पोषण किया करता था।

मंगलवार की सुबह शकूराबाद पुलिस को पटना पुलिस द्वारा घटना की जानकारी दी गई। परिवार के लोग तुरंत पटना के लिए रवाना हो गए। बतया जा रहा है कि संतोष कुमार शर्मा का शव पटना स्थित पाटलिपुत्र बस स्टैंड के समीप एक गेस्ट हाउस के एक कमरे से संदिग्ध हालत में पाया गया है।

संतोष कुमार शर्मा उर्फ लालू कुमार अपने घर का इकलौता चिराग था। उसकी मौत से घर का चिराग बुझ गया। इस घटना से उसकी मां एवं पत्नी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मृतक की गर्भवती पत्नी का रो-रो कर बुरा हाल है।

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यूपी की एक युवती से भी कर चुका था शादी

लगभग 6 माह पूर्व ही उसकी शादी हुई थी। उससे पहले यूपी की एक युवती के साथ संतोष का प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रेम प्रसंग मामले में पूर्व में विवाद भी हुआ था। उसके बाद प्रेमिका से संतोष ने शादी कर ली थी। हालांकि दोनों के बीच समझौता के होने बाद संतोष की शादी फिर दूसरी जगह पर कर दी गई। इस तरह उसकी दो पत्नियां थीं।

गेस्ट हाउस में मिली लड़की, उसी पर हत्या का आरोप

बताया जा रहा है कि संतोष कुछ दिनों से तनाव में चल रहा था। मंगलवार सुबह में जब पुलिस उस गेस्ट हाउस में पहुंची तो वहां पर रिया नाम की लड़की भी थी। परिजन द्वारा उसी लड़की पर हत्या का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त लड़की को अपने कस्टडी में ले लिया। उससे पूछताछ की जा रही है।

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इधर शकूराबाद थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि नारायणपुर गांव निवासी संतोष उर्फ लालू कुमार का शव पटना के एक गेस्ट हाउस में मिला है। परिजन को सूचना दी गई है। परिजन घटनास्थल पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए ले गए।

(रतनी से रणविजय कुमार की रिपोर्ट)

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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