तेजस्वी के भूमिहार दांव से NDA में खलबली; नीतीश ने अरुण कुमार को दोबारा JDU में बुलाया

लोकसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान को छोड़कर मायावती के साथ हो गए जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार को नीतीश कुमार ने दोबारा जेडीयू में बुला लिया है। शनिवार को अरुण अपने बेटे ऋतुराज के साथ जदयू में तीसरी पारी की शुरुआत करेंगे।

बिहार में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव के कई भूमिहार नेताओं पर दांव लगाने से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में खलबली मच गई है। भूमिहार वोट आम तौर पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के साथ चलता है, लेकिन विपक्ष में भूमिहार नेताओं की बढ़ती भीड़ से जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) भी दबाव में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार को दोबारा जेडीयू में बुलाया है। अरुण पटना में अपने बेटे ऋतुराज के साथ जदयू में तीसरी पारी शुरू करेंगे। अरुण समता पार्टी में नीतीश के साथ थे। अलग हुए तो 2010 में दोबारा जेडीयू लौटे। फिर निकले तो 15 साल बाद दूसरी घर वापसी कर रहे हैं।