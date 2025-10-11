तेजस्वी के भूमिहार दांव से NDA में खलबली; नीतीश ने अरुण कुमार को दोबारा JDU में बुलाया
लोकसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान को छोड़कर मायावती के साथ हो गए जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार को नीतीश कुमार ने दोबारा जेडीयू में बुला लिया है। शनिवार को अरुण अपने बेटे ऋतुराज के साथ जदयू में तीसरी पारी की शुरुआत करेंगे।
बिहार में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव के कई भूमिहार नेताओं पर दांव लगाने से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में खलबली मच गई है। भूमिहार वोट आम तौर पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के साथ चलता है, लेकिन विपक्ष में भूमिहार नेताओं की बढ़ती भीड़ से जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) भी दबाव में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार को दोबारा जेडीयू में बुलाया है। अरुण पटना में अपने बेटे ऋतुराज के साथ जदयू में तीसरी पारी शुरू करेंगे। अरुण समता पार्टी में नीतीश के साथ थे। अलग हुए तो 2010 में दोबारा जेडीयू लौटे। फिर निकले तो 15 साल बाद दूसरी घर वापसी कर रहे हैं।
अरुण कुमार मगध इलाके के बड़े नेता हैं और भूमिहार समाज के लोगों पर प्रभाव रखते हैं। यह वही इलाका हैं, जहां 2020 के चुनाव में एनडीए को 26 में 6 सीट ही मिली थी। महागठबंधन ने 20 सीटें जीती थी। लोकसभा चुनाव में मगध का मुकाबला बराबरी पर छूटा है। ऐसे में तेजस्वी ने शुक्रवार को मगध इलाके के दूसरे बड़े भूमिहार नेता जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा को राजद में शामिल कर लिया। राहुल जेडीयू के टिकट पर 2010 में विधायक रहे हैं।
राहुल शर्मा के पिता जगदीश शर्मा का चुनावी करियर अरुण कुमार पर भारी है। अरुण दो बार सांसद बने हैं। 1999 में जेडीयू से, 2014 में उपेंद्र कुशवाहा की पुरानी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (आरएलएसपी) से। लेकिन जगदीश 1977 से 2009 तक लगातार आठ बार घोसी से विधायक रहे और 2009 में जहानाबाद से लोकसभा सांसद बने। चारा घोटाला में सजा होने के बाद 2013 में जगदीश शर्मा और लालू यादव की संसद सदस्यता चली गई थी। 2009 में घोसी का उपचुनाव जगदीश की पत्नी शांति शर्मा और 2010 का चुनाव बेटा राहुल जीता।
भूमिहार नेता होने के अलावा जगदीश शर्मा और अरुण कुमार में एक और समानता है। दोनों ने कई राजनीतिक पार्टियां छोड़ी और पकड़ी। अरुण अपनी पार्टी बनाने के अलावा समता पार्टी, जेडीयू, कांग्रेस, हम, लोजपा-रामविलास और बसपा में भी रह चुके हैं। जगदीश शर्मा भी जनता पार्टी, भाजपा, कांग्रेस और जदयू को आजमा चुके हैं। चारा घोटाला में जेल गए लेकिन कभी वो लालू यादव की राजद में नहीं रहे।
अरुण कुमार लोकसभा चुनाव के बाद से ही जेडीयू में लौटने की कोशिश कर रहे थे। लोकसभा में वो बसपा के टिकट पर जहानाबाद से लड़े थे, जिसमें जेडीयू की सीट राजद के सुरेंद्र यादव ने छीन ली। इस साल जून में उनकी वापसी की एक कोशिश हुई लेकिन नाकाम रहे। अरुण कुमार के भाई अनिल कुमार अभी टेकारी से हम के विधायक हैं और 2010 में इसी सीट से जेडीयू के लिए जीते थे। अनिल ने यह कोशिश की थी, लेकिन केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बात को बढ़ने नहीं दिया। ललन सिंह भी भूमिहार हैं।
अरुण कुमार की बड़ी फजीहत तब हुई जब 4 सितंबर को जेडीयू में उनके लौटने का निमंत्रण भेजने के बाद रातों-रात ज्वाइनिंग कैंसिल हो गई। बिहार बंद का हवाला दिया गया लेकिन इस बार भी ललन सिंह को कारण माना गया। और एक महीने बाद तेजी से बदल रहे समीकरणों में नीतीश और जेडीयू को ऐसी जरूरत आ गई है कि अरुण कुमार को आज पार्टी दफ्तर में ललन सिंह खुद शामिल कराने वाले हैं। इस दौरान नीतीश कुमार को छोड़कर पार्टी के सारे बड़े नेता मौजूद रहेंगे।