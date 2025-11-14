Hindustan Hindi News
Jehanabad District Results LIVE: जहानाबाद की तीन सीटों पर कौन आगे? 2020 में MGB का लहराया था परचम

संक्षेप: Jehanabad District Seats Overall Results: जहानाबाद जिले की जहानाबाद, घोसी और मखदूमपुर (सुरक्षित) सभी तीन विधानसभा सीटों पर 2020 में और महागठबंधन के उम्मीदवारों ने सीट हासिल की थी। जहानाबाद और मखदूमपुर सुरक्षित की सीट आरजेडी ने जीती थी तो घोसी की सीट सीपीआईएमएल के खाते में गई थी।

Fri, 14 Nov 2025
Jehanabad District Seats Overall Results: बिहार के राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जिलों में से एक जहानाबाद की सभी तीन विधानसभा सीटों पर आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। शुरुआती रुझान सुबह 9 बजे तक आने की संभावना है, जबकि हार-जीत का अंतिम परिणाम दोपहर बाद तक ही आएगा। 2020 के चुनाव में जहानाबाद की सभी तीन सीटें महागठबंधन ने जीती थी। NDA के हिस्से में कोई सीट नहीं आई थी। इस बार एनडीए और महागठबंधन दोनों ने पूरा जोर लगाया है। नतीजा आज सामने आएगा।

जहानाबाद विधानसभा सीट

2020 में RJD के कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव ने JDU के कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा को कड़े मुकाबले में हराया था। 2025 में मुख्य मुकाबला RJD के राहुल कुमार और JDU के चंदेश्वर प्रसाद में होने का अनुमान है, जहां दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है।

घोसी विधानसभा सीट

2020 में सीपीआईएमएल के राम बलि सिंह यादव ने जेडीयू के राहुल कुमार को हराया था। 2025 में सीपीआईएमएल से राम बलि सिंह यादव हैं तो उनके मुकाबले में JDU के ऋतुराज कुमार हैं। जेएसपी ने यहां प्रभात कुमार को उतारा है।

मखदूमपुर (SC) विधानसभा सीट

2020 में राजद के सतीश कुमार ने एचएएम के देवेंद्र कुमार को हराकर सीट जीती थी। इस बार आरजेडी ने यहां से सुबेदार दास को उतारा है। उनके और एलजीपी की उम्मीदवार आर के रानी के बीच कड़ी टक्कर है।

