Jahanabad Result LIVE: जहानाबाद चुनाव नतीजा; चंदेश्वर प्रसाद और राहुल कुमार में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Jahanabad Assembly Seat Result LIVE 2025: जहानाबाद जिले की जहानाबाद असेंबली सीट की काउंटिंग में सबकी नजर इस बात पर है कि जेडीयू के चंदेश्वर प्रसाद जीतते हैं या आरजेडी के राहुल कुमार। इस चुनाव में दोनों दलों ने अपने चेहरे बदले हैं।

Fri, 14 Nov 2025 05:44 AMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, जहानाबाद
Jahanabad Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में जहानाबाद जिले की जहानाबाद सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। आरजेडी के राहुल कुमार और जेडीयू के चंदेश्वर प्रसाद के बीच हार-जीत का मुकाबला है। 2020 के चुनाव में आरजेडी के कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव ने जेडीयू के कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा को हराया था। इस बार दोनों दल ने अपने चेहरे बदले हैं। अब देखना होगा, क्या आरजेडी अपनी जीत बरकरार रखती है या फिर जेडीयू के हाथों हारती है।

2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के कुमार कृष्ण वर्मा उर्फ सुदय यादव (75,030 वोट) ने जेडीयू के प्रत्याशी एवं नीतीश सरकार में मंत्री रहे कृष्णनंदन प्रसाद (41128 वोट) वर्मा को हराया था, जबकि लोजपा से लड़ीं इंदु देवी कश्यप 24 हजार से अधिक वोट पाकर तीसरे नंबर पर रही थीं। जहानाबाद सीट पर यादव, भूमिहार, कोइरी, कुर्मी और रविदास मतदाता अहम भूमिका में रहते हैं।

जहानाबाद लोकसभा के अंतगर्त आने वाली जहानाबाद विधानसभा सीट पर शुरुआती दशकों में कांग्रेस के साथ-साथ समाजवादी पार्टियों का कब्जा रहा। कांग्रेस ने यहां तीन बार चुनाव जीता। हाल के वर्षों में यह सीट राष्ट्रीय जनता दल का गढ़ बन गई। आरजेडी ने यहां सर्वाधिक 6 बार चुनाव जीता। लालू यादव सरकार में मंत्री रहे मुन्नी लाल यादव दो बार जहानाबाद से विधायक रहे। उनके निधन के बाद सुदय यादव भी दो बार से विधायक रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) सिर्फ एक बार 2010 में यह सीट जीत पाई थी।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
