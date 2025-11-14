Jahanabad Result LIVE: जहानाबाद चुनाव नतीजा; चंदेश्वर प्रसाद और राहुल कुमार में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Jahanabad Assembly Seat Result LIVE 2025: जहानाबाद जिले की जहानाबाद असेंबली सीट की काउंटिंग में सबकी नजर इस बात पर है कि जेडीयू के चंदेश्वर प्रसाद जीतते हैं या आरजेडी के राहुल कुमार। इस चुनाव में दोनों दलों ने अपने चेहरे बदले हैं।

Jahanabad Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में जहानाबाद जिले की जहानाबाद सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। आरजेडी के राहुल कुमार और जेडीयू के चंदेश्वर प्रसाद के बीच हार-जीत का मुकाबला है। 2020 के चुनाव में आरजेडी के कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव ने जेडीयू के कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा को हराया था। इस बार दोनों दल ने अपने चेहरे बदले हैं। अब देखना होगा, क्या आरजेडी अपनी जीत बरकरार रखती है या फिर जेडीयू के हाथों हारती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के कुमार कृष्ण वर्मा उर्फ सुदय यादव (75,030 वोट) ने जेडीयू के प्रत्याशी एवं नीतीश सरकार में मंत्री रहे कृष्णनंदन प्रसाद (41128 वोट) वर्मा को हराया था, जबकि लोजपा से लड़ीं इंदु देवी कश्यप 24 हजार से अधिक वोट पाकर तीसरे नंबर पर रही थीं। जहानाबाद सीट पर यादव, भूमिहार, कोइरी, कुर्मी और रविदास मतदाता अहम भूमिका में रहते हैं।