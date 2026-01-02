जीविका दीदियां बनेंगी ब्यूटीशियन; इस कंपनी ने नीतीश सरकार को प्रस्ताव दिया

संक्षेप: बिहार की जीविका दीदियां अब ब्यूटीशियन बनेंगी। लेडीफेयर ब्यूटी कान्सेप्ट के सीईओ ने नीतीश सरकार को प्रस्ताव दिया है। जिसके लिए एक महीने का उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। और कंपनी में रोजगार मुहैया कराएंगे।

बिहार में जीविका दीदियां अब कुशल ब्यूटीशियन बनेंगी। शुक्रवार को लेडीफेयर ब्यूटी कान्सेप्ट के सीईओ ऋषि रंजन कुमार ने मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को यह प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि वे जीविका दीदियों को एक माह का प्रशिक्षण देकर उन्हें कुशल ब्यूटीशियन बनाएंगे और अपनी कंपनी में रोजगार देंगे। मुख्य सचिव ने जीविका के सीईओ को इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया। बिहार में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने और उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उद्योग वार्ता का आयोजन किया गया। इस उच्चस्तरीय बैठक में उद्योग जगत के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 12 प्रमुख उद्यमियों एवं प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

उन्होंने राज्य में निवेश के नए प्रस्ताव साझा करने के साथ अपनी चुनौतियों से मुख्य सचिव को अवगत कराया। अल्टिवा लाइफसाइंसेस जैलेन्द्र कुमार ने कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के सटीक इलाज के लिए मेडिकल साइक्लोट्रॉन और पीईटी रेडियोफार्मास्युटिकल सुविधा स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। वहीं, मेडीवर्सल हेल्थकेयर के नवनीत रंजन ने विशेष बच्चों के लिए स्कूल और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की इच्छा जताई।

उन्होंने बिहार सरकार से इसके लिए पांच एकड़ भूमि की मांग की। आरमोन इंटरनेशनल के सीईओ अरुण कुमार सिंह ने एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग और बायो-एनर्जी को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने का विचार साझा किया, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके। रुद्रवीर इंडस्ट्रीज के आयुष अग्रवाल ने औद्योगिक कचरे को रिसाइकल कर नए उत्पाद बनाने की तकनीक के बारे में बताया और हाजीपुर, बेगूसराय, बिहटा और औरंगाबाद में पांच एकड़ भूमि की मांग की।