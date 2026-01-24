उद्यमी बन बिहार से पलायन रोक रहीं जीविका दीदियां, 10 लाख महिलाओं के पति गांव लौटे

संक्षेप: बिहार में जीविका दीदियां उद्यमी बनकर खुद भी आत्मनिर्भर हो रही हैं और अपने पति को भी रोजगार से जोड़ रही हैं। बीते 3 सालों में 10 लाख से ज्यादा जीविका दीदियों के पति दूसरे राज्यों से घर लौट गए हैं और यहां काम कर रहे हैं।

जीविका दीदियां उद्यमी बनकर बिहार से पलायन रोक रही हैं। छोटे पैमाने पर कारोबार शुरू करने के बाद अपने परिवार को भी आत्मनिर्भर बना रही हैं। बीते 3 सालों में 10 लाख से अधिक जीविका दीदियों ने पति को भी अपने कारोबार से जोड़ा है। आज वह लखपति हैं। पति पहले पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के राज्यों में कमाने जाते थे, लेकिन अब अपने गांव लौट कर पत्नी के साथ कारोबार संभाल रहे हैं। इसमें ज्वेलरी, हस्त शिल्प, सिलाई, नर्सरी और किराना दुकान जैसे काम शामिल हैं।

जीविका प्रशासन के मुताबिक समूह से लोन लेकर लाखों दीदियों ने पहले छोटा कारोबार शुरू किया। परिवार के साथ अन्य को भी रोजगार दिया है। इनकी औसत कमाई सालाना 4 से 5 लाख रुपये है।

दर्जी, बढ़ई, ज्वेलरी बनाने का काम करते थे 3 सालों में 10 लाख 66 हजार दीदियों के पति गांव लौटे। रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में लोग दूसरे राज्यों में गए थे। ये दर्जी, कारपेंटर, बढ़ई, ज्वेलरी के काम से जुड़े थे। जब इसी काम को जीविका दीदियों ने करना शुरू किया तो वह वापस आने लगे। इनमें गयाजी आदि जिलों के पत्थर की मूर्ति बनाने वाले मजदूर भी थे। जब इनकी पत्नियों ने मूर्ति बनाने का प्रशिक्षण लेकर कारोबार शुरू किया तो वे वापस लौट आए।

सिलाई सेंटर पर पति बन रहे मास्टर ट्रेनर आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए पोशाक तैयार की जा रही है। इस काम में राज्य भर की 50 हजार से अधिक जीविका दीदियां लगी हैं। ऐसे में जीविका दीदियां जिनके पति गुजरात, पंजाब आदि राज्यों में जाकर दर्जी का काम कर रहे थे, उन्हें सिलाई सेंटर का मास्टर ट्रेनर बनाया जा रहा है। अभी 5 हजार दीदियों के पति सिलाई सेंटरों पर मास्टर ट्रेनर के तौर पर काम कर रहे हैं। प्रखंड स्तर पर सिलाई सेंटर बने हैं।

जीविका के सीईओ हिमांशु शर्मा ने कहा कि हमारी कोशिश है कि जीविका दीदियां अपना कारोबार बेहतर करें। ऐसी लाखों दीदियां हैं जो मेहनत से कारोबार को आगे बढ़ा कर दूसरों के लिए प्रेरणा बन रही हैं। आज वह पलायन रोकने में मुख्य भूमिका अदा कर रही हैं। बड़ी संख्या में उनके पति वापस आकर उनके कारोबार में शामिल हो रहे हैं।