जीविका दीदी को स्थाई नौकरी और 30 हजार रुपया महीना, तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान

जीविका दीदी को स्थाई नौकरी और 30 हजार रुपया महीना, तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान

संक्षेप: तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर चुनाव बाद उनकी सरकार बनी तो जीविका दीदियों को स्थाई नौकरी दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि जीविका दीदियों को 30 हजार रुपया प्रतिमाह सैलरी दी जाएगी।

Wed, 22 Oct 2025 10:55 AMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार चुनाव में पहले चरण की वोटिंग को लेकर अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। मतदान से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव ने बुधवार को पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जहां नीतीश सरकार पर हमला बोला तो वहीं चुनाव से पहले कई बड़े ऐलान भी कर दिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर चुनाव बाद उनकी सरकार बनी तो जीविका दीदियों को स्थाई नौकरी दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि जीविका दीदियों को 30 हजार रुपया प्रतिमाह सैलरी दी जाएगी।

बुधवार को अपने सरकारी आवास एक पोलो रोड में पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा कि जीविका दीदियों का पांच लाख बीमा कराया जाएगा। उन्हें दो हजार रुपया भत्ता दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर बिहार चुनाव के बाद उनकी सरकार बनती है तो संविदा कर्मियों को स्थाई किया जाएगा।

नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि इस सरकार में काफी भ्रष्टाचार है। तेजस्वी यादव ने कहा कि कमीशनखोरी मुक्त बिहार प्रदेश बने, अपराध मुक्त बिहार प्रदेश बने और भ्रष्टाचार मुक्त हमारा प्रदेश बने इसलिए हम लोगों ने कई फैसले लिए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि जीविका दीदियों के साथ अन्याय हुआ है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बिहार की जनता मौजूदा डबल इंजन वाली सरकार से त्रस्त है और यहां भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ा है।

तेजस्वी यादव ने कहा कि पढ़ाई, दवाई, सिंचाई और कमाई में यह सरकार फेल रही। गरीबी, बेरोजगारी, पलायन से लोग परेशान हैं। हमारी घोषणाओं की नकल की गई। माई-बहिन योजना का नकल कर महिलाओं को उधार 10-10 हजार दिए जा रहे हैं जिसकी सरकार वसूली करेगी।

तेजस्वी ने कहा कि राज्य की सभी संविदा कर्मियों की सेवा स्थाई की जाएगी। इनकी संख्या दो लाख तक है। हर परिवार में एक को सरकारी नौकरी देंगे। सरकार बनने के बाद एक कानून बनाएंगे और 20 महीने में इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि माई-बहिन योजना में कर्ज नहीं बल्कि महिलाओं को पांच साल में डेढ़ लाख दिए जाएंगे। मां-बेटी योजना लांच होगी।

महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर क्या बोले

तेजस्वी यादव ने महागठबंधन में सब कुछ ठीक होने का दावा किया। कहा कि कोई विवाद नहीं है। गुरुवार को महागठबंधन के सभी नेता संयुक्त रूप से अपनी बात कहेंगे। हमने जो भी घोषणाएं की है, उस पर अमल होगा।

