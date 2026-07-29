जीविका दीदी की रसोई और स्विस कॉटेज, कांवड़ यात्रा में इस बार कांवरियों के लिए नया क्या-क्या है

सावन मेले में सुल्तानगंज 'बोम बम' के नारे से गूंज रहा है। इस बार कांवरियों को अजगैवीनाथ मंदिर में अरघा से जलार्पण की सुविधा शुरू की गई है। मंदिर के कमरे में जगह कम होने से कभी भी भगदड़ जैसी स्थिति न हो, इसलिए एहतियात के तौर पर देवघर की तरह अरघा लगाया गया है।

कांवड़ यात्रा के दौरान सुल्ताानगंज में कई नई सुविधाएं भी कांवरियों को मिलेंगी।

श्रावणी मेला में भागलपुर जिले में अजगैवीनाथ धाम सहित पूरा कांवरिया पथ ‘बोल बम’ के नारे से गुंजायमान हो रहा है। यहां कांवरियों की सेवा के लिए लोग दिन-रात लगे हुए हैं। कांवरियों ने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। सुल्तानगंज एक ऐसा शहर है जहां सावन में किसी भी दुकान का शटर नहीं गिरता। एक माह तक दुकानदार अपने दुकान की चाबी भूल जाते हैं। श्रावणी मेले में इस बार सुल्तानगंज आये कांवरियों को कुछ नई सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। जिला प्रशासन ने पुरानी सुविधाओं में बढ़ोतरी करते हुए छह नई सुविधा प्रदान की है। इस बार कांवरियों के ठहरने के लिए जगह बढ़ाई गई है।

सुल्तानगंज में नई सीढ़ीघाट स्थित धर्मशाला एवं यात्री शेड, प्रखंड स्थित धर्मशाला, कृष्णगढ़ स्थित धर्मशाला, सरकारी बस पड़ाव स्थित धर्मशाला, सीतारामपुर स्थित धर्मशाला, कर्मण महतो धर्मशाला, प्राइवेट पुराना रेलवे स्टेशन के सामने, रेलवे स्टेशन स्थित यात्री शेड (पश्चिम छोड़ पर) और आदर्श मध्य विद्यालय के कई कमरे को कांवरिया विश्रामालय के रूप में विकसित किया गया है। यहां तमाम मूलभूत सुविधाएं बहाली की गई हैं।

कांवरियों के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल, पर्याप्त यूरिनल-टॉयलेट बनाए गए हैं। नमामि गंगे घाट पर लॉकर की संख्या बढ़ाई गई है। यहां कांवरिया गंगा स्नान के पहले अपने सामान को सुरक्षित रख सकेंगे। डीएम अलंकृता पांडेय ने बताया कि श्रावणी मेला में आने वाले कांवरियों की सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है।

अरघा से जलार्पण की सुविधा की गई है शुरू अजगैवीनाथ मंदिर में अरघा से जलार्पण की सुविधा शुरू की गई है। मंदिर के कमरे में जगह कम होने से कभी भी भगदड़ जैसी स्थिति न हो, इसलिए एहतियात के तौर पर देवघर की तरह अरघा लगाया गया है। कमराय के पास शिव सुरंग होकर कांवरियों के गुजरने की व्यवस्था है। यह कांवरियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। नमामि गंगे घाट एवं धांधी बेलारी शिविर में ड्रोन शो का आगाज भी पहली बार कांवरियों को रोमांचित करेगा।

ये सुविधाएं पहली बार ● वीवीआईपी कांवरियों के लिए स्विस कॉटेज की सुविधा

● कांवरियों के लिए तीन जगह पर जीविका दीदी की रसोई

● अजगैवीनाथ मंदिर में अरघा से जलार्पण की सुविधा शुरू

● कमराय के पास शिव सुरंग होकर कांवरिया जा सकेंगे

● नमामि गंगे घाट व धांधी बेलारी शिविर में होगा ड्रोन शो

● एआई बेस्ड कैमरे लगे ड्रोन से कांवरिया पथ की निगरानी