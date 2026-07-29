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जीविका दीदी की रसोई और स्विस कॉटेज, कांवड़ यात्रा में इस बार कांवरियों के लिए नया क्या-क्या है

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, भागलपुर
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सावन मेले में सुल्तानगंज 'बोम बम' के नारे से गूंज रहा है। इस बार कांवरियों को अजगैवीनाथ मंदिर में अरघा से जलार्पण की सुविधा शुरू की गई है। मंदिर के कमरे में जगह कम होने से कभी भी भगदड़ जैसी स्थिति न हो, इसलिए एहतियात के तौर पर देवघर की तरह अरघा लगाया गया है।

Kanwar Yatra
कांवड़ यात्रा के दौरान सुल्ताानगंज में कई नई सुविधाएं भी कांवरियों को मिलेंगी।

श्रावणी मेला में भागलपुर जिले में अजगैवीनाथ धाम सहित पूरा कांवरिया पथ ‘बोल बम’ के नारे से गुंजायमान हो रहा है। यहां कांवरियों की सेवा के लिए लोग दिन-रात लगे हुए हैं। कांवरियों ने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। सुल्तानगंज एक ऐसा शहर है जहां सावन में किसी भी दुकान का शटर नहीं गिरता। एक माह तक दुकानदार अपने दुकान की चाबी भूल जाते हैं। श्रावणी मेले में इस बार सुल्तानगंज आये कांवरियों को कुछ नई सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। जिला प्रशासन ने पुरानी सुविधाओं में बढ़ोतरी करते हुए छह नई सुविधा प्रदान की है। इस बार कांवरियों के ठहरने के लिए जगह बढ़ाई गई है।

सुल्तानगंज में नई सीढ़ीघाट स्थित धर्मशाला एवं यात्री शेड, प्रखंड स्थित धर्मशाला, कृष्णगढ़ स्थित धर्मशाला, सरकारी बस पड़ाव स्थित धर्मशाला, सीतारामपुर स्थित धर्मशाला, कर्मण महतो धर्मशाला, प्राइवेट पुराना रेलवे स्टेशन के सामने, रेलवे स्टेशन स्थित यात्री शेड (पश्चिम छोड़ पर) और आदर्श मध्य विद्यालय के कई कमरे को कांवरिया विश्रामालय के रूप में विकसित किया गया है। यहां तमाम मूलभूत सुविधाएं बहाली की गई हैं।

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कांवरियों के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल, पर्याप्त यूरिनल-टॉयलेट बनाए गए हैं। नमामि गंगे घाट पर लॉकर की संख्या बढ़ाई गई है। यहां कांवरिया गंगा स्नान के पहले अपने सामान को सुरक्षित रख सकेंगे। डीएम अलंकृता पांडेय ने बताया कि श्रावणी मेला में आने वाले कांवरियों की सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है।

अरघा से जलार्पण की सुविधा की गई है शुरू

अजगैवीनाथ मंदिर में अरघा से जलार्पण की सुविधा शुरू की गई है। मंदिर के कमरे में जगह कम होने से कभी भी भगदड़ जैसी स्थिति न हो, इसलिए एहतियात के तौर पर देवघर की तरह अरघा लगाया गया है। कमराय के पास शिव सुरंग होकर कांवरियों के गुजरने की व्यवस्था है। यह कांवरियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। नमामि गंगे घाट एवं धांधी बेलारी शिविर में ड्रोन शो का आगाज भी पहली बार कांवरियों को रोमांचित करेगा।

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ये सुविधाएं पहली बार

● वीवीआईपी कांवरियों के लिए स्विस कॉटेज की सुविधा

● कांवरियों के लिए तीन जगह पर जीविका दीदी की रसोई

● अजगैवीनाथ मंदिर में अरघा से जलार्पण की सुविधा शुरू

● कमराय के पास शिव सुरंग होकर कांवरिया जा सकेंगे

● नमामि गंगे घाट व धांधी बेलारी शिविर में होगा ड्रोन शो

● एआई बेस्ड कैमरे लगे ड्रोन से कांवरिया पथ की निगरानी

धर्मशाला, फोरलेन और गंगा पुल का सपना अधूरा रह गया

हालांकि मुंगेर-मिर्जाचौकी फोरलेन, सुल्तानगंज-अगुवानी के बीच गंगा पर बना पुल, सीढ़ी घाट के पास गंगा की धारा को दशकों पहले की तरह बहाव कराने की योजना कतिपय कारणों से पूरी नहीं हो सकी। फोरलेन चालू होने में चार-पांच माह का वक्त है। सीढ़ी घाट के पास गंगा की धारा वापस लाने का काम भी दुर्गा पूजा बाद शुरू हो पाएगा। जहाज घाट के पास पांच मंजिला धर्मशाला बनाने की योजना जमीन के पेच में फंसी है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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