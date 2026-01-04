Hindustan Hindi News
बिहार के 19 बस डिपो पर खुलेगी 'जीविका दीदी की रसोई', कम कीमत पर घर जैसा खाना मिलेगा

संक्षेप:

बिहार के 19 प्रमुख बस डिपो में ‘जीविका दीदी की रसोई’ के तहत कैंटीन खोली जाएगी। इससे बस डिपो आने वाले यात्रियों, चालकों और कर्मियों को साफ-सुथरा भोजन उपलब्ध होगा। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने हाल ही में बस डिपो का निरीक्षण किया था। जहां खाने-पीने की खराब व्यवस्था देख वे नाराज हुए थे।

Jan 04, 2026 07:37 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार के 19 प्रमुख बस डिपो में ‘जीविका दीदी की रसोई’ की तहत कैंटीन खोली जाएगी। इससे बस डिपो आने वाले यात्रियों, चालकों और कर्मियों को साफ-सुथरा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध होगा। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने हाल ही में बस डिपो का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वहां खाने-पीने की खराब व्यवस्था देखी जिस पर वे नाराज हुए थे। मंत्री ने कहा कि बस डिपो में यात्रियों व चालकों को अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि लंबी यात्रा के दौरान भोजन की उचित व्यवस्था न होने से काफी परेशानी होती है। इसके बाद उन्होंने निर्देश दिया कि डिपो में जल्द ‘जीविका दीदी की रसोई’ शुरू की जाएगी।

इससे न केवल बस डिपो की छवि बेहतर होगी, बल्कि यात्रियों को भी राहत मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार, पहले चरण में 19 बस डिपो- बांकीपुर, आरा, बिहारशरीफ, फुलवारीशरीफ, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, छपरा, सीवान, दरभंगा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, भागलपुर, जमुई, मुंगेर, पूर्णिया और सहरसा में यह व्यवस्था लागू की जाएगी। बाद में इसे और विस्तार दिया जाएगा।

गौरतलब है कि ‘दीदी की रसोई’ पहले से ही अस्पतालों, सरकारी कार्यालयों और अन्य स्थानों पर सफलतापूर्वक चल रही है, जहां कम कीमत पर स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन उपलब्ध होता है। अब यह सुविधा बस डिपो तक भी पहुंचेगी। इस फैसले से यात्रियों की सुविधा के साथ-साथ चालक कल्याण और महिलाओं के स्वावलंबन व स्वरोजगार को भी बल मिलेगा।