Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsjeevika didi dead body found in suspicious condition in bihar supaul
कड़ाही में मुंह के बल गिरी थीं जीविका दीदी, संदिग्ध हालत में लाश मिलने से सनसनी

कड़ाही में मुंह के बल गिरी थीं जीविका दीदी, संदिग्ध हालत में लाश मिलने से सनसनी

संक्षेप:

घटना के बाबत मृतका के साथ काम करने वाली जीविका दीदी नीलम देवी ने बताया कि शुक्रवार रात से ही सीमा देवी अपने पति का फोन रिसीव नहीं कर रही थीं। शनिवार सुबह जब इसकी जानकारी उन्हें मिली तो वे अन्य लोगों के साथ सीमा देवी के कमरे पर आईं। कमरे का दरवाजा अंदर से खुला हुआ था।

Jan 11, 2026 09:54 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, निज प्रतिनिधि, त्रिवेणीगंज, सुपौल
share Share
Follow Us on

बिहार में संदिग्ध हालत में जीविका दीदी की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। सुपौल जिले में त्रिवेणीगंज नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड 17 में किराए के मकान में रह रही एक जीविका दीदी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। घटना शुक्रवार रात की ही बताई जा रही है। मृतका की पहचान त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के मचहा वार्ड 16 निवासी प्रमोद शर्मा की पत्नी सीमा देवी (48 वर्ष) के रूप में हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतका सीमा देवी अनुमंडलीय अस्पताल त्रिवेणीगंज में चल रहे जीविका समूह ‘प्रगति दीदी की रसोई’ में कार्यरत थीं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

घटना के बाबत मृतका के साथ काम करने वाली जीविका दीदी नीलम देवी ने बताया कि शुक्रवार रात से ही सीमा देवी अपने पति का फोन रिसीव नहीं कर रही थीं। शनिवार सुबह जब इसकी जानकारी उन्हें मिली तो वे अन्य लोगों के साथ सीमा देवी के कमरे पर आईं। कमरे का दरवाजा अंदर से खुला हुआ था।

ये भी पढ़ें:बिहार से 5 नई अमृत भारत ट्रेनें गुजरेंगी, PM मोदी करेंगे रवाना; कहां-कहां ठहराव

अंदर जाकर देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई। सीमा देवी मुंह के बल कड़ाही में गिरी हुई थीं। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। वे लालपट्टी मोहल्ले में उपेंद्र साह के मकान में किराए पर अकेली रहती थीं। मृतका के पति वर्तमान में रोजगार के सिलसिले में पटना में रहते हैं।

ये भी पढ़ें:बिहार में उत्तर से लेकर दक्षिण तक कोल्ड डे की चेतावनी,कब तक पड़ेगी कड़ाके की ठंड
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Bihar News Supaul News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।