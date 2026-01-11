कड़ाही में मुंह के बल गिरी थीं जीविका दीदी, संदिग्ध हालत में लाश मिलने से सनसनी
घटना के बाबत मृतका के साथ काम करने वाली जीविका दीदी नीलम देवी ने बताया कि शुक्रवार रात से ही सीमा देवी अपने पति का फोन रिसीव नहीं कर रही थीं। शनिवार सुबह जब इसकी जानकारी उन्हें मिली तो वे अन्य लोगों के साथ सीमा देवी के कमरे पर आईं। कमरे का दरवाजा अंदर से खुला हुआ था।
बिहार में संदिग्ध हालत में जीविका दीदी की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। सुपौल जिले में त्रिवेणीगंज नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड 17 में किराए के मकान में रह रही एक जीविका दीदी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। घटना शुक्रवार रात की ही बताई जा रही है। मृतका की पहचान त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के मचहा वार्ड 16 निवासी प्रमोद शर्मा की पत्नी सीमा देवी (48 वर्ष) के रूप में हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतका सीमा देवी अनुमंडलीय अस्पताल त्रिवेणीगंज में चल रहे जीविका समूह ‘प्रगति दीदी की रसोई’ में कार्यरत थीं।
अंदर जाकर देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई। सीमा देवी मुंह के बल कड़ाही में गिरी हुई थीं। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। वे लालपट्टी मोहल्ले में उपेंद्र साह के मकान में किराए पर अकेली रहती थीं। मृतका के पति वर्तमान में रोजगार के सिलसिले में पटना में रहते हैं।