जेई रफीक आलम ने अपने सीनियर इंजीनियर से मांगी 1 करोड़ रंगदारी, एरिया कमांडर बन भेजा लेटर
सीवान में तैनात बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग के जूनियर इंजीनियर रफीक आलम ने अपने ही सीनियर अधिकारी राजेश चौधरी (कार्यपालक अभियंता) से एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांग ली। जेई ने खुद को माले का एरिया कमांडर बता धमकी भरा लेटर भेजा। पुलिस ने रफीक को गिरफ्तार कर लिया है।
सीवान, निज प्रतिनिधि। बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता (एग्जीक्यूटिव इंजीनियर) से 1 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में विभाग का ही एक सहायक अभियंता पकड़ा गया है। गिरफ्तार जूनियर इंजीनियर (जेई) रफीक आलम है। रफीक अभी सीवान सदर 1 में जेई के पद पर तैनात हैं। आरोप है कि उन्होंने खुद को भाकपा माले का एरिया कमांडर बताकर अपने ही सीनियर अधिकारी को धमकी भरा पत्र भेजकर 1 करोड़ रुपये रंगदारी की मांग की थी। इस खुलासे से प्रशासनिक अधिकारी भी हैरान हैं।
पुलिस के अनुसार, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल सीवान-01 के कार्यपालक अभियंता राजेश कुमार चौधरी को डाक के माध्यम से एक धमकी भरा पत्र मिला था। पत्र में खुद को भाकपा माले का एरिया कमांडर बताने वाले व्यक्ति ने एक करोड़ रुपये देने की मांग की थी। साथ ही चेतावनी दी गई थी कि निर्धारित रकम नहीं देने पर उन्हें जान से मार दिया जाएगा।
पत्र मिलने के बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने 10 नवंबर को पुलिस से शिकायत की। सीवान के नगर थाने में एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान के साथ मानवीय साक्ष्यों को भी जांच का आधार बनाया। जांच के दौरान पुलिस को राजेश चौधरी के कार्यालय में ही तैनात जेई रफीक आलम की संलिप्तता के सुराग मिले। इसके बाद पुलिस ने रफीक को गिरफ्तार कर लिया।
सीवान के एसपी भारत सोनी ने शुक्रवार को इस मामले की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि पुलिस अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। दूसरी ओर, बताया जा रहा है कि जेई ने खुद ही यह पत्र डाक के माध्यम से अपने सीनियर अधिकारी को भेजा था। इसके पीछे उनकी क्या मंशा थी, पुलिस यह पता लगाने में जुटी है।
तिरहुत एरिया कमांडर के नाम पर लेटर भेजा
रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार जेई रफीक आलम कैमूर जिले के कुदरा थाना क्षेत्र स्थित साकिन सराय फकड़ा वाढ़ के रहने वाले हैं। वर्तमान में सीवान में उनकी पोस्टिंग है। डाक के जरिए जो पत्र भेजा गया था, उसमें प्रेषक का नाम लोहा सिंह और पता मुजफ्फरपुर जिले के बोचहां प्रखंड स्थित उनसर गांव का बताया गया।
पत्र में जेई ने खुद को माले का तिरहुत क्षेत्र का एरिया कमांडर बताया था। 1 करोड़ रुपये नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। पुलिस जांच में सामने आया कि यह पत्र मुजफ्फरपुर नहीं बल्कि सीवान से ही पोस्ट किया गया। तकनीकी जांच में जेई की संलिप्तता का पता चलते ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।