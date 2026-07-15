छोटू सिंह को वापस लो.., जदयू दफ्तर में निशांत कुमार के सामने खूब लगे नारे

पटना स्थित जदयू दफ्तर में निशांत कुमार के सामने छोटू सिंह के समर्थन में जमकर नारे लगाए गए हैंं। छोटू सिंह के समर्थक उन्हें पार्टी में दोबारा लाए जाने की मांग कर रहे थे। इसका एक वीडियो भी सामने आया है।

जनता दल (यूनाइटेड) से छोटू सिंह को निकाले जाने के बाद अलग-अलग प्रतिक्रियाएं अब तक सामने आई हैं। अब पटना के जदयू ऑफिस में नीतीश कुमार के बेटे और बिहार सरकार के मंत्री निशांत कुमार के सामने छोटू सिंह के समर्थन में नारे लगाए गए हैं। दरअसल एक वीडियो सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि निशांत कुमार जदयू ऑफिस पहुंचे थे। इस दौरान उनके सुरक्षाकर्मी और मीडियाकर्मी वहां मौजूद थे। जदयू कार्यालय में कई कार्यकर्ता भी खड़ नजर आ रहे थे।

इसी दौरान कुछ लोग अचानक छोटू सिंह के समर्थन में नारे लगाने लगे। यह उत्साही समर्थक लगातार 'छोटू सिंह को वापस लो' के नारे लगा रहे थे। यह समर्थक नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे थे। हालांकि, निशांत कुमार ने नारे लगा रहे छोटू सिंह के समर्थकों या मीडियाकर्मियों से कोई बातचीत नहीं की और वो सीधे पार्टी दफ्तर के अंदर चले गए। इधर परिसर में मौजूद सुरक्षाकर्मी नारा लगा रहे छोटू सिंह के समर्थकों को वहां से हटाते नजर आए। निशांत कुमार के सामने छोटू सिंह के समर्थन में अचानक नारे लगने से वहां थोड़ी अफरातफरी की स्थिति भी बन गई। लेकिन वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने स्थिति को संभाल लिया।

आपको बता दें कि इससे पहले मोकामा से जदयू विधायक अनंत सिंह ने छोटू सिंह का समर्थन किया था। अनंत सिंह से जब छोटू सिंह को पार्टी से निकाले जाने को लेकर सवाल किया गया था तब छोटे सरकार ने कहा था कि उन्हें (छोटू सिंह) को माफ कर देना चाहिए था। अनंत सिंह ने कहा था कि गलती तो किसने नहीं कही है। बड़े लोग भी गलती करते हैं लेकिन उनको कौन सजा देगा। एक गलती तो किसी की भी माफ कर दी जाती है। इस तरह पार्टी से सबको निकाल देंगे तो फिर जदयू में रहेगा कौन।