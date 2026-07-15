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छोटू सिंह को वापस लो.., जदयू दफ्तर में निशांत कुमार के सामने खूब लगे नारे

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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पटना स्थित जदयू दफ्तर में निशांत कुमार के सामने छोटू सिंह के समर्थन में जमकर नारे लगाए गए हैंं। छोटू सिंह के समर्थक उन्हें पार्टी में दोबारा लाए जाने की मांग कर रहे थे। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। 

छोटू सिंह को वापस लो.., जदयू दफ्तर में निशांत कुमार के सामने खूब लगे नारे

जनता दल (यूनाइटेड) से छोटू सिंह को निकाले जाने के बाद अलग-अलग प्रतिक्रियाएं अब तक सामने आई हैं। अब पटना के जदयू ऑफिस में नीतीश कुमार के बेटे और बिहार सरकार के मंत्री निशांत कुमार के सामने छोटू सिंह के समर्थन में नारे लगाए गए हैं। दरअसल एक वीडियो सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि निशांत कुमार जदयू ऑफिस पहुंचे थे। इस दौरान उनके सुरक्षाकर्मी और मीडियाकर्मी वहां मौजूद थे। जदयू कार्यालय में कई कार्यकर्ता भी खड़ नजर आ रहे थे।

इसी दौरान कुछ लोग अचानक छोटू सिंह के समर्थन में नारे लगाने लगे। यह उत्साही समर्थक लगातार 'छोटू सिंह को वापस लो' के नारे लगा रहे थे। यह समर्थक नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे थे। हालांकि, निशांत कुमार ने नारे लगा रहे छोटू सिंह के समर्थकों या मीडियाकर्मियों से कोई बातचीत नहीं की और वो सीधे पार्टी दफ्तर के अंदर चले गए। इधर परिसर में मौजूद सुरक्षाकर्मी नारा लगा रहे छोटू सिंह के समर्थकों को वहां से हटाते नजर आए। निशांत कुमार के सामने छोटू सिंह के समर्थन में अचानक नारे लगने से वहां थोड़ी अफरातफरी की स्थिति भी बन गई। लेकिन वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने स्थिति को संभाल लिया।

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आपको बता दें कि इससे पहले मोकामा से जदयू विधायक अनंत सिंह ने छोटू सिंह का समर्थन किया था। अनंत सिंह से जब छोटू सिंह को पार्टी से निकाले जाने को लेकर सवाल किया गया था तब छोटे सरकार ने कहा था कि उन्हें (छोटू सिंह) को माफ कर देना चाहिए था। अनंत सिंह ने कहा था कि गलती तो किसने नहीं कही है। बड़े लोग भी गलती करते हैं लेकिन उनको कौन सजा देगा। एक गलती तो किसी की भी माफ कर दी जाती है। इस तरह पार्टी से सबको निकाल देंगे तो फिर जदयू में रहेगा कौन।

आपको बता दें कि छोटू सिंह को जदयू ने अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से छह साल के लिए निष्कासित कर दिया है। चर्चा इस बात की होती है कि जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और छोटू सिंह के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई थी। जिसके बाद छोटू सिंह पर कार्रवाई हुई थी। यह भी चर्चा है कि जदयू की नई टीम में छोटू सिंह को जगह नहीं दी गई थी। छोटू सिंह इस बात से नाराज थे। छोटू सिंह को अशोक चौधरी का करीबी माना जाता है। पूर्व सीएम नीतीश कुमार या बिहार सरकार के अन्य कई मंत्रियों के कार्यक्रमों में छोटू सिंह अक्सर नजर आते थे। लेकिन अब जदयू ने पूर्व प्रदेश महासचिव अरविंद कुमार सिंह उर्फ छोटू सिंह को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर कर दिया है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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