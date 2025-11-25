Hindustan Hindi News
बिहार में बैंक जा रही जदयू नेत्री पर बेटी के सामने चाकू से हमला, घर में घुस दी थी हत्या की धमकी

सोमवार की दोपहर वह अपनी मां सोनम पटेल के साथ गांव स्थित बैंक जा रही थी। दोनों आरोपित भी पीछा करते पहुंच गए। वे लोग बैंक के समीप पहुंचे। तभी एक अभियुक्त ने ढकेल दिया और दूसरे ने उसकी मां को पकड़ लिया। उसी दौरान उसकी मां को चाकू मार दिया। इसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गईं।

Tue, 25 Nov 2025 11:39 AMNishant Nandan हिन्दु्स्तान संवाददाता, आरा
भोजपुर के कोईलवर थाना क्षेत्र के कुल्हड़िया गांव स्थित बैंक के समीप सोमवार की दोपहर पूर्व के विवाद में बदमाशों ने एक जदयू नेत्री पर चाकू से वार कर दिया। कमर के पास चाकू लगने से वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई। आरा सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें पटना रेफर कर दिया गया। जख्मी जदयू नेत्री कुल्हड़िया गांव निवासी सकल महतो की 35 वर्षीया पुत्री सोनम पटेल उर्फ लीलावती हैं।‌ वह जदयू की कोईलवर प्रखंड की महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं।

प्रखंड बीस सूत्री कार्यान्वयन समिति की सदस्य भी बताई जा रही हैं। घटना के बाद गांव में सनसनी मच गई है। सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष नरोत्तम चंद्र पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की गहन छानबीन में जुट गये हैं। घटना के संबंध में जदयू नेत्री की बेटी खुशी कुमारी ने बताया कि पिछले साल गांव के ही कुछ लोगों की ओर से एक लड़की के साथ छेड़खानी की गई थी। इसे लेकर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

दो दिन पूर्व आरोपितों की ओर से घर पर आकर सभी को मारने की धमकी भी दी गई थी। सोमवार की दोपहर वह अपनी मां सोनम पटेल के साथ गांव स्थित बैंक जा रही थी। दोनों आरोपित भी पीछा करते पहुंच गए। वे लोग बैंक के समीप पहुंचे। तभी एक अभियुक्त ने ढकेल दिया और दूसरे ने उसकी मां को पकड़ लिया। उसी दौरान उसकी मां को चाकू मार दिया। इसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गईं। खुशी कुमारी की ओर से गांव के ही राजकुमार सिंह और बिट्टू नामक दो लोगों पर चाकू मारने का आरोप लगाया गया है।

इधर, थानाध्यक्ष के अनुसार पूर्व में भी दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। उस मामले में बिट्टू नामक आरोपित जेल भी गया था। कुछ माह पहले वह जमानत पर आया था। पूर्व के विवाद में घटना को अंजाम दिया गया है। मामले की छानबीन करने के साथ आरोपितों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है।

