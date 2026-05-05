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बंगाल फतह, बिहार में खेला; सम्राट सरकार में JDU के मंत्री BJP से ज्यादा नहीं होंगे! कैबिनेट विस्तार 7 मई को

May 05, 2026 11:07 am ISTRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान
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Samrat Choudhary Cabinet Expansion: पश्चिम बंगाल और असम चुनाव में भाजपा की जबर्दस्त जीत के बाद सम्राट चौधरी सरकार का कैबिनेट विस्तार 7 मई को हो रहा है। सबसे बड़ी खबर यह कि जदयू के मंत्री भाजपा से ज्यादा नहीं होंगे।

बंगाल फतह, बिहार में खेला; सम्राट सरकार में JDU के मंत्री BJP से ज्यादा नहीं होंगे! कैबिनेट विस्तार 7 मई को

Samrat Choudhary Cabinet Expansion: पश्चिम बंगाल और असम के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की जबर्दस्त जीत के बाद बिहार में 19 दिन से मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम के कंधे पर चल रही सम्राट चौधरी सरकार के कैबिनेट विस्तार की तारीख 7 मई तय हो गई है। पटना के गांधी मैदान में मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी, जिसमें सबसे बड़ा खेला यह हुआ है कि सम्राट चौधरी की सरकार में नीतीश कुमार मॉडल नहीं चलेगा। सम्राट चौधरी कैबिनेट में भाजपा का सीएम रहने के बावजूद जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के मंत्रियों की संख्या बीजेपी के मंत्रियों की संख्या ज्यादा नहीं होगी। नीतीश सरकार में सीएम पद मिलने के बदले भाजपा के मंत्रियों की संख्या जदयू से ज्यादा रहती थी।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सूत्रों के मुताबिक भाजपा और जदयू के मंत्री सम्राट सरकार में बराबर संख्या में रहेंगे। यह संख्या 16-16 तय हो गई है। इसमें सीएम और डिप्टी सीएम शामिल हैं। इस लिहाज से भाजपा के 15 और जदूय के 14 और नेता मंत्री बन सकते हैं। चिराग पासवान की लोजपा-आर, जीतनराम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो के लिए पहले की तरह 2-1-1 मंत्री पद रहेगा। लोजपा, हम और रालोमो कोटे से पुराने मंत्री संजय पासवान, संजय सिंह, संतोष सुमन मांझी और दीपक कुशवाहा फिर से कैबिनेट में जगह पा सकते हैं। भाजपा और जदयू अपने कोटे में कुछ पद खाली रख सकती है, जिसे राजनीतिक जरूरत के हिसाब से बाद में भरा जाए।

सीएम पद के बदले कैबिनेट में भाजपा को पद देते थे नीतीश कुमार

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विधानसभा चुनाव नतीजों से पहले दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह के अलावा गठबंधन के घटक दलों के केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जीतनराम मांझी और चिराग पासवान से रविवार को मिलने के बाद पटना लौट आए थे। माना जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार का रूप-स्वरूप तय कर लिया गया है।

सम्राट चौधरी सरकार का कैबिनेट विस्तार 7 मई को, गांधी मैदान में शपथ लेंगे मंत्री

नीतीश कुमार की पिछली सरकार में भाजपा कोटे से दो डिप्टी सीएम समेत कुल 14 मंत्री थे। जदयू कोटे के कुछ पद नीतीश ने खाली रखकर मात्र 9 नेताओं को कैबिनेट में जगह दी थी। लोजपा, हम और रालोमो से कुल 4 मंत्री बनाए गए थे। 2020 में विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कैबिनेट में भाजपा के 16, जदूय के 14, हम के 1 और 1 निर्दलीय मंत्री बनाए गए थे।

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Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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