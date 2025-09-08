बिहार चुनाव में जेडीयू को 25 सीट भी नहीं मिलेंगी; प्रशांत किशोर की बड़ी भविष्यवाणी

किशनगंज में बिहार बदलाव यात्रा के दौरान जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कहा कि बिहार चुनाव में जेडीयू 25 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। इस दौरान उन्होने एनडीए और महागठबंधन दोनों पर हमला बोला।

बिहार बदलाव यात्रा पर निकले जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने किशनगंज के अंजुमन इस्लामिया प्रांगण में आयोजित सभा में विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होने बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कहा कि अगर जेडीयू को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में 25 से ज्यादा सीटें मिलती हैं तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। उन्होंने तर्क दिया कि जैसे बंगाल चुनाव में भाजपा को 100 सीटें नहीं मिलीं थी, और उन्हें राजनीति से सन्यांस नहीं लेना पड़ा, वैसे ही बिहार में जेडीयू 25 से आगे नहीं जाएगी।

प्रशांत किशोर ने कहा कि हमने कई जगह उन नेताओं की मदद की, जिन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की पार्टी को हराया है, लेकिन हम पार्टी नहीं विचारधारा की राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि कौन पार्टी कैसी है, इस विवाद में नहीं पड़ते। पीके ने कहा कि आबादी के अनुपात में आपके 40 विधायक होने चाहिए, लेकिन सिर्फ 19 हैं। प्रशांत किशोर ने मुसलमानों से अपील की कि वे तादाद की चिंता छोड़कर हक के साथ खड़े हों। उन्होंने कहा कि भाजपा की ताकत उसकी विचारधारा है। अगर उसे हटाना है तो गांधी की विचारधारा को अपनाना होगा।