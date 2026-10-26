अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी 20 सूत्री समिति से आउट, मंत्री दर्जा गया; बंगला भी जाएगा?

मोकामा की पूर्व विधायक और अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी पर JDU ने एक और बड़ी कार्रवाई कर दी है। नीलम देवी को अब 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति से भी हटा दिया गया है। इससे उनका उप-मंत्री (डिप्टी मिनिस्टर) का दर्जा छिन गया है।

JDU ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी पर एक और बड़ा ऐक्शन लिया है। मोकामा की पूर्व विधायक नीलम देवी को जदयू ने 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति से भी हटवा दिया है। इससे पहले जदयू ने उन्हें दलविरोधी गतिविधियों के आरोप में पार्टी से निष्कासित किया था। बताया जा रहा है कि जेडीयू के अनुशंसा पर नीलम देवी को समिति से हटाया गया है। नीलम देवी को 20 सूत्री सदस्य कमेटी से हटाए जाने के बाद उनसे उप-मंत्री (डिप्टी मिनिस्टर) का दर्जा भी छिन गया है। सवाल यह भी उठने लगे हैं कि क्या अब नीलम देवी से सरकारी बंगला भी छिन जाएगा?

इससे पहले जनता दल (यूनाइटेड) ने कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर शनिवार को मोकामा के विधायक अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी (पूर्व विधायक) को छह साल के लिए निष्कासित कर दिया था। मोकामा में 'छोटे सरकार' के नाम से पहचाने जाने वाले अनंत सिंह ने 2022 में अपनी पत्नी नीलम देवी को राजनीतिक विरासत सौंपी थी। उस समय यूएपीए के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के कारण उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई थी।

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने 2020 में उन्हें और दो साल बाद हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी को टिकट दिया था। हालांकि, नीलम देवी 2024 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में शामिल हो गईं। बताया जाता है कि उन्होंने यह कदम कथित तौर पर अपने पति की सहमति से उठाया था। जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा पुनर्गठित 'राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति' में सदस्य बनाए जाने के बाद उन्हें उप-मंत्री (डिप्टी मिनिस्टर) का दर्जा हासिल हुआ था। लेकिन अब यह दर्जा खत्म हो चुका है।

नीलम देवी के नाम पर मिले बंगला से भी बेदखल होंगे अनंत सिंह? सूत्रों के मुताबिक नीलम देवी के 20 सूत्री समिति से हटने के बाद उनका उप-मंत्री (डिप्टी मिनिस्टर) का दर्जा भी खत्म हो गया है। इस हैसियत से उन्हें मिला पटना का वह सरकारी बंगला भी आगे छिन सकता है, जिसमें अनंत सिंह लंबे समय से रह रहे हैं। बताया जाता है कि यह बंगला नीलम देवी के नाम पर ही आवंटित है। इसी बंगले में अनंत सिंह वो मिठाइयां बनवा रहे हैं जो एमएलसी चुनाव के नतीजों के बाद जन सुराज पार्टी के कैंडिडेट अनुज सिंह की जीत के जश्न में बांटने की तैयारी में हैं। अनंत सिंह को बतौर विधायक जो फ्लैट मिला है, उसमें वो नहीं गए हैं। अगर सरकार आगे बंगला खाली करवाती है तो अनंत सिंह को विधायक फ्लैट या निजी आवास में शिफ्ट होना पड़ सकता है।