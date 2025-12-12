Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsJDU supports Rohini Acharya post Sanjay Jha says RJD members feeling suffocated
रोहिणी के मायके वाले पोस्ट को जदयू का समर्थन, संजय झा बोले- राजद के लोगों को घुटन हो रही

रोहिणी के मायके वाले पोस्ट को जदयू का समर्थन, संजय झा बोले- राजद के लोगों को घुटन हो रही

संक्षेप:

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्या द्वारा महिलाओं और मायके आने वालीं बेटियों के अधिकारों को लेकर किए गए पोस्ट पर जदयू ने समर्थन किया है। संजय झा ने कहा कि राजद में लोगों को घुटन महसूस हो रही है।

Dec 12, 2025 05:24 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्या के मायके वाले पोस्ट को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने समर्थन दिया है। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि रोहिणी ने महिलाओं की बात उठाई है, तो सरकार इस पर ध्यान देगी। उन्होंने लालू की पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि राजद में लोगों को घुटन महसूस हो रही है।

राज्यसभा सांसद संजय झा ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत में नीतीश सरकार द्वारा महिलाओं के हित में उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने सभी लोगों खासकर महिलाओं को सुरक्षा दी है। अगर उन्होंने (रोहिणी) ने कहा है तो सरकार इस सभी बातों पर जरूर ध्यान देगी।

झा ने कहा, “ हमने कभी भी किसी परिवार के बारे में निजी कमेंट नहीं किए, लेकिन जब बेटी के अधिकार की बात आती है तो नीतीश का काम बिहार में अतुलनीय है। राजद के लोग घुटन महसूस कर रहे हैं, वे सब कुछ देख रहे हैं, जनता सबकुछ देख रही है और नतीजों से यह साफ हो गया कि राजद की राजनीति कितनी खोखली रही है।”

दरअसल, सारण से लोकसभा चुनाव लड़ चुकीं लालू की बेटी रोहिणी आचार्या ने गुरुवार को महिलाओं खासकर मायके में बेटियों के अधिकारों को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने लिखा था, " लड़कियों को 10000 रुपये देना या साइकिलें बांटना, भले ही नेक इरादे से किया गया हो, लेकिन ये भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण में बाधा डालने वाले व्यवस्थागत मुद्दों को हल करने के मद्देनजर अपर्याप्त है। सरकार और समाज का यह प्रथम दायित्व होना चाहिए कि वह बेटियों के समान अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए, खासकर सामाजिक और पारिवारिक उदासीनता के मद्देनजर l

रोहिणी ने कहा कि बिहार में गहरी जड़ें जमा चुकी पितृसत्तात्मक मानसिकता सामाजिक और राजनीतिक, दोनों क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता पैदा करती है। प्रत्येक बेटी को इस आश्वासन के साथ बड़े होने का अधिकार है कि उसका मायका एक ऐसा सुरक्षित स्थान है ,जहाँ वह बिना किसी डर, अपराधबोध, शर्म या किसी को कोई स्पष्टीकरण दिए बिना लौट सकती है। इस उपाय को लागू करना केवल एक प्रशासनिक दायित्व नहीं है, बल्कि अनगिनत महिलाओं को भविष्य में होने वाले शोषण और उत्पीड़न से बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

पिछले महीने बिहार विधानसभा चुनाव में राजद की करारी हार के बाद लालू परिवार में घमासान मच गया था। रोहिणी आचार्या ने अपने मायके में भाई तेजस्वी यादव और उनके सहयोगी संजय यादव पर बदसलूकी के आरोप लगाए थे। इसके बाद रोहिणी रोते हुए घर छोड़कर चली गई थी। इसके बाद उन्होंने अलग-अलग पोस्ट में बेटी के मायके में रहने पर सवाल उठाने वाले लोगों पर निशाना साधा था।

